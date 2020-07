Noul prefect a fost învestit! Pistol l-a înlocuit pe Rujan

- Advertisement -

Prefectura Gorj are un nou șef. Cosmin Petrișor Pistol a fost validat de Guvernul Orban să-l reprezinte la nivel de județ. Potrivit înțelegerii de la centru, noul prefect este susținut de Partidul Mișcarea Populară.

Ceremonia de învestire a noului prefect al județului Gorj, Cosmin-Petrișor Pistol, a avut loc în prezența directorului general al Direcţiei Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Teodor Iulian Gheorghe. La eveniment au participat și președintele Consiliului Județean Gorj, primarul municipiului Târgu-Jiu și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județ. Noul reprezentat al Guvernului susține că este pregătit să facă față atribuțiilor pe care și le-a asumat prin acceptarea funcției.

„Sunt tânăr”

„Sunt pregătit să ocup această funcție. De altfel, am intrat în forță. E o situație dificilă cu mai mulți angajați aflați în izolare, sunt tânăr, dar am lângă mine o echipă cu experiență și cred că totul va fi bine bine. Vin din zona privată, am intrat în sistemul public de mai mulți ani, am ocupat funcția de director executiv în cadrul Direcției Economice a Casei Județene de Asigurări de Sănătate și, în prezent, la recomandarea PMP, ocup funcția de prefect. Sper să fiți partenerii mei și să mă informați, atât cât puteți, despre tot ceea ce se întâmplă în județ și ce îmi scapă mie”, a declarat noul prefect Cosmin Petrișor Pistol.