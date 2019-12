Nu așteaptă bani la rectificare!

Toți primarii așteaptă rectificarea bugetară, nu și edilul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Alesul susține că s-a încadrat în sumele stabilite la început de an și, nu are nevoie de banii ce ar putea fi repartizați de Guvern.

Primăria Târgu Jiu stă bine la capitolul bani. Sumele care ajungeau pe final de an în visteria unității nu mai sunt așteptate, edilul declarând că nu așteaptă bani de la Guvern. „Știu ca va avea loc o rectificare dar s-au luat în calcul doar solicitările unităților administrativ teritoriale care sunt pe deficit. Noi am făcut în așa fel încât să ne susținem pe bugetele aprobate în luna mai, și , cel puțin, pe final de an nu avem nevoie de alte sume. Nu mai avem nevoie de bani pentru că, financiar vorbind, avem o situația stabilă pentru Târgu Jiu”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

De ochii lumii….

Afirmațiile au fost taxate de social-democrați care îi amintesc că la ultima rectificare, din vară, se plângea că nu a primit suma solicitată, declarând atunci că pune lacătul pe ușa Primăriei. „Întotdeauna a făcut doar jocuri de imagine. Când a fost PSD la Guvernare s-a plâns că nu are bani la buget, că nu primește fonduri ,însă, întotdeauna a rămas cu bani la buget pe final de an. Nu a făcut decât să lanseze niște atacuri nefondate, să mintă cetățenii, și iată că acum se află adevărul, că ar vrea să facă atâtea investiții bune pentru oraș dar nu are bani. E, iată, că acum când e Guvernul PNL la putere spune că nu mai are nevoie de bani. Întotdeauna Primăria Târgu Jiu a avut bani, că nu a fost domnul Marcel Romanescu în stare să-i cheltuiască, pentru binele cetățenilor, este cu totul și cu totul altă problemă”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.