Nu se mai desființează nicio clasă de liceu. Cine își arogă meritele

Nicio clasă de liceu din județul Gorj nu se va desființa. Decizia a fost luată în urma unor discuții cu ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.

Marcela Mrejeru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, susține că hotărârea de a nu fi desființate clasele de liceu nu i se datorează primarului Romanescu, care cu o zi înainte a făcut o serie de declarații în conferința de presă prin care și-a arătat nemulțumirea cu privire la faptul că din cele patru clase de liceu care urmau să fie desființate, trei erau de la licee din Târgu Jiu: „Am avut mai multe discuții cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, motiv pentru care am reușit, după mai multe discuții și telefoane cu doamna și cu doamna Corina Marin, directorul general, să obțin cele patru clase pe care le tăiase de liceu, după care doamna ministru l-a sunat pe domnul primar să-i spună că în urma discuțiilor cu mine a acceptat lucrul acesta. Domnul primar a fost informat că eu am făcut demersurile. Dumnealui a făcut o dezinformare, probabil, nu știu. Am reușit să redobândim cele patru clase pierdute. Nu se va reduce nicio clasă. Rămân 83 de clase de liceu și 35 de clase de profesională“.

Romanescu: „E bine că problema s-a rezolvat“

Primarul municipiului Târgu Jiu susține, la rândul său, că a purtat timp de două zile discuții cu privire desființarea claselor de liceu: „E bine că problema s-a rezolvat după aceste discuții. Trebuie să recunosc că am discutat timp de două zile și cu dânsa, și cu domnul inspector adjunct Staicu, ca să găsim o soluție. Ideea era să găsim soluția și să nu se desființeze cele trei clase de la liceele din Târgu Jiu. Asta am încercat eu să fac. În rest, îi doresc multă sănătate doamnei inspector general și sper că va fi pe viitor mult mai atentă la problemele liceelor și școlilor din Târgu Jiu. Dar îi transmit că nu trebuie să uite că am fost coleg cu doamna ministru Andronescu în Comisia de educație din Camera Deputaților“.