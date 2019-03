Numirea lui Petra Ochișor în fruntea DADR Gorj, suspendată

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Gorj, tot fără șef. Ministerul Agriculturii a suspendat detașarea efectuată prin numirea unui director din cadrul Direcției de la Giurgiu. Petra Ochișor, cea care trebuia să-i ia locul lui Dan Tănăsescu la șefia unității, nu a ajuns niciodată la Gorj.

„Doamna Petra Ochișor, director executiv la Direcția pentru Agricultură Giurgiu, la începutul lunii februarie primise ordin de detașare la Direcția Agricolă Gorj pentru a ține locul directorului executiv care se află sub control judiciar, însă la câteva zile după primirea acestui ordin, ordinul a fost suspendat. Am înțeles că din motive medicale pe care le are doamna Petra Ochișor. Activitatea Direcției pentru Agricultură Gorj este condusă de directorul adjunct Petrică Alin Ionuț, cel puțin pe perioada cât ordinul doamnei Petra Ochișor este suspendat sau, eventual, dacă domnul director executiv Tănăsescu își va dovedi nevinovăția în fața organelor de cercetare penală”, a declarat consilierul DADR Gorj Virgil Drăgușin.