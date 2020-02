Nuntă de aur, de Dragobete- Concert pentru de 8 Martie

Autoritățile locale din Târgu Jiu au pregătit o serie de evenimente dedicate sărbătorilor din următoarele zile. De Ziua Dragostei primarul Marcel Romanescu va fi naș pentru 64 de cupluri longevive. Pentru Ziua Internațională a Femeii, autoritățile au pregătit un spectacol în aer liber.

O nouă ediție a evenimentului Nunta de Aur va avea loc, astăzi, la Târgu Jiu. Ca în fiecare an, de Dragobete, cuplurile longevive din oraș sunt celebrate. Anul acesta peste 100 de bunici își vor reînnoi jurămintele în fața preotului. „ Evenimentul ”Nunta de Aur” va avea loc la Biserica Sfinții Apostoli ”Petru și Pavel”. 64 de cupluri din municipiu vor sărbători 50 de ani de căsnicie. Cu această ocazie, doamnele vor primi un buchet de flori, și fiecare cuplu va fi premiat cu câte 500 de lei”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Concert pentru doamne

Și pentru data de 8 Martie autoritățile pregătesc o surpriză. Doamnele și domnișoarele vor fi sărbătorite în avans, pentru ca ulterior să fie răsfățate și de soți. „Organizăm un eveniment pe data de 5 martie. Este un eveniment deosebit. Din experiența anului trecut, am preferat să fac acest eveniment joi seara deoarece marea majoritate a reprezentantelor sexului frumos participa vineri seara la locații din oraș. Și, atunci, am pregătit evenimentul între 1 și 8 martie. Vorbim de un foarte mare spectacol pe are îl vom organiza în centrul orașului, dacă vremea ne va permite, dacă nu , în Sala Sporturilor”, a mai declarat primarului.