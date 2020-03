O familie izolată la domiciliu acuză autoritățile că nu au adus mâncare, iar copilul a fost lăsat fără lapte

Doi tineri izolaţi la domiciliu, alături de fiul lor de 1 an şi jumătate acuză autoritățile că i-a lăsat fără mâncare. Mai grav este faptul că nu copilului nu i-a fost adus lapte și cei doi soți au fost nevoiți să-i dea apă cu zahăr.

Soții Andrei şi Julia s-au întors din Anglia pe data de 17 martie, după care au intrat în izolare la domiciliu pe o perioadă de 14 zile.

Andrei, de 34 de ani, spune că sunt ajutați doar de bunica de 77 de ani, care le cumpără mâncare, dar de astăzi nici ea nu mai are voie să iasă din casă: „Ne-am întors pe 17 martie din Londra, pe aeroportul Craiova. De acolo mi s-a spus să merg acasă să mă izolez pentru 14 zile. Asta am făcut. L-am trimis pe unchiul meu să anunţe primarul din Vladimir că am ajuns, după care am sunat la DSP şi la Poliţie şi am anunţat. De atunci, până azi, copilul meu a băut apă cu zahăr, pentru că nu am avut lapte. Ne-a adus un unchi lapte într-o zi şi ne mai lasă la poartă mâncare bunica mea, în vârstă de 77 de ani, la care riscul e mai mare de îmbolnăvire. Suntem izolaţi, eu, soţia şi fiul nostru de 1 an şi jumătate, de şase zile acasă, la ţară, în comuna Vladimir, şi primăria nu mi-a adus nici măcar lapte pentru copil. Îi dăm apă cu zahăr. Pampers nu, mâncare nu. L-am rugat pe domnul primar să ia din bani de la buget şi când ies de aici scot de pe card şi îi dau”, a declarat Andrei pentru MEDIAFAX.

Primarul spune că a refuzat mâncarea

În schimb, primarul comunei Vladimir, Ion Ianăşi, susţine că bărbatul ar fi refuzat hrana oferită de autorităţi şi că sunt foarte pretențioși la mâncare: „Mi-a dat o listă, cu tot felul de aberaţii. M-am dus a doua zi cu mâncare cumpărată de la magazin, cu cartofi, am plasele la mine aici, a refuzat, am fost cu poliţiştii şi cu asistentul comunitar. Nu a ieşit la poartă. A venit un unchi de-al lor la primărie să ne ducem să-i luăm ce e pe listă, nu ce vrem noi. Pe listă mi-a cerut carne tocată de curcan, carne tocată de vită, muşchi afumat, coastă afumată, ciocănele, cârnaţi de grătar, o listă pe o coală de caiet studenţesc şi pe o parte şi pe cealaltă. După calculele mele, undeva de vreo zece milioane de lei vechi. A doua zi am cumpărat de la magazinul din faţa primăriei, de 20 de lei pe zi de persoană, cât am stabilit. Am trimis poliţistul la ora 9.00, nu a vrut să răspundă. Eu mă duc să-l rog pe om şi el mă ignoră şi îşi bate joc de noi? Noi am ajuns cârpele lor? Ei nu au contribuit în statul ăsta român cu absolut nimic. Au venit de pe unde au venit, fără să participe cu nimic”.

„Eu nu am auzit când au venit“

Tânărul spune că nu a auzit când a fost căutat ca să i se aducă mâncarea deoarece casa este mai în spate: „Am înţeles că au venit joi la 8.00. Avem casa în spate. Eu nu am auzit, însă stau la 200 de metri de primărie, nu mai puteau să vină o dată? Ai venit joi, însă eu nu mai mănânc până duminică? Avem sonerie, era poarta deschisă. Eu nu am auzit când au venit, dar de ce nu au mai venit de atunci? Nu aveam cum să refuz mâncarea, dacă eu am sunat la 112 să spun să îmi aducă. Primarul a mers la bunica mea de 77 de ani, care stă în acelaşi sat, şi i-a zis că el nu îmi aduce ce e pe foaie, că el nu ştie ce e ăla «bacon sau pampers pants». El nu a venit la mine, că «ia virusul». Eu, de când am venit, am văzut Poliţia o dată, când m-a întrebat câţi locuim aici. Miercuri am sunat la 112 şi a venit cineva, a luat lista şi de atunci nu am mai văzut pe nimeni. Să stai cu un copil de 1 an jumate în casă de şase zile, să te uiţi ca îi este foame şi sa nu ai ce să-i dai, nu e normal. Nici măcar nu au venit să vadă dacă mai sunt la locuinţă, dacă am plecat. Nu a mai venit nimeni. Nici măcar o bucată de pâine nu am primit”, a încheiat Andrei.

Andrei şi soţia lui au lucrat în Anglia din anul 2004. Femeia a lucrat la metrou, iar el ca recepţioner la hotel. Aceștia au reuşit să-şi construiască o casă în judeţul Gorj și au stabilit să se întoarcă definitiv în România în acest an.