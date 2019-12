O nouă distincție pentru un cunoscut medic gorjean care lucrează la cel mai mare spital din Londra

Medicul Roxana Hotoboc, fostul director al Ambulanței Gorj, a primit distincția „Angajatul lunii Noiembrie 2019″, la Departamentul de Urgență din cadrul „St. Thomas’ Hospital“, cea mai mare unitate medicală din Londra. În urmă cu doi ani și jumătate, aceasta a mai primit distincția de cel mai bun angajat al lunii de la nivelul întregului spital.

„Am fost numită «Angajatul lunii Noiembrie 2019», la Departamentul de Urgență unde lucrez! Sunt mândră și fericită! Și ma simt foarte responsabilă!“, a postat medicul Roxana Hotoboc pe pagina sa de Facebook. Aceasta lucrează ca medic specialist senior la Departamentul de Urgenţă al spitalului St Thomas’ din Londra.

„Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat“

Roxana Hortopan s-a născut în Târgu Jiu şi a absolvit Facultatea de Medicină din Timişoara şi a fost, apoi, timp de şapte ani, medic generalist la dispensarul din comuna Urdari. A ocupat chiar și funcția de director al Ambulanței Gorj, dar a fost înlăturată din funcție, după care a decis să emigreze. „Am finalizat specialitatea de urgenţă şi am început să lucrez din anul 1995 la Serviciul de Ambulanţă Gorj. În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o şansă copiilor mei, să-şi schimbe viitorul şi să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. Am avut şi nemulţumiri profesionale. Toată viaţa am fost o luptătoare şi în România mă tot băteam cu morile de vânt. Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest motiv. Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat, dorind să schimb viitorul copiilor“, a povestit Roxana Hotoboc pentru adevarul.ro.

„În Anglia se fac investiții pentru calitatea medicală“

Roxana Hotoboc susține că în Anglia nu se face rabat de calitate și că a avut mult de învățat pentru a se putea integra: „A fost greu pentru că nu eram pregătită şi nu ştiam prea multe amănuntă despre sistemul de sănătate şi cunoşteam doar limba la nivel «basic». Limbajul profesional l-am prins destul de repede şi nu am avut dificultăţi. Am deprins protocoalele şi a trebuit să învăţ multe lucruri, să lucrez în sistem informatizat. În primele luni a trebuit să studiez. Aveam într-o mână cartea medicală de urgenţă engleză şi în cealaltă pe cea românească. Cea mai mare diferenţă între sistemele de sănătate din România şi Anglia este că aici nu se face rabat de la calitate şi se fac investiţii pentru calitatea medicală. Se investeşte foarte mult în materiale, partea tehnică şi resursele umane“.