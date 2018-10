O nouă organigramă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Ce secții vor dispărea

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu lucrează la o nouă organigramă a unității medicale. Restructurarea se va face atât în ceea ce privește sectorul TESA, cât și cel medical. Gigel Capotă, managerul SJU Târgu Jiu, a spus că se va înființa un compartiment de control intern: „În noua organigramă, la compartimentul TESA, am venit cu anumite noutăți, în sensul că am înființat un Compartiment de control intern, de accesare fonduri, de petiții, relații și mass media. Apoi, Serviciul financiar a fost împărțit în două structuri: financiar și programe de sănătate, contractare casă și analiză. De asemenea, a mai fost înființat un Compartiment de spălătorie și croitorie. Pe partea de TESA nu vom veni cu niciun post în plus, doar că am comasat anumite compartimente“.

Secție de nefrologie și dializă

De asemenea, în privința sectorului medical vor apărea noi compartimente și chiar secții, iar altele vor dispărea: „Am gândit și noi compartimente medicale, cum ar fi cel de alergologie, din cadrul Secției de medicină internă, pe lângă Compartimentul de pneumologie. În cadrul Secției de Medicină Internă I funcționează un compartiment de nefrologie, iar noi intenționăm să facem o Secție de nefrologie dializă, care va funcționa în locația de pe strada Tudor Vladimirescu. Avem și aparatură de dializă. Vrem să facem o secție cu 25 de paturi. La Secția de Cardiologie o să venim cu un compartiment de cronici. De asemenea, La Secția de medicină Internă II se va înființa o un compartiment de cardiologie și de hematologie. Noi aveam două secții de chirurgie și va rămâne o singură secție, Chirurgie generală, unde se va mări numărul de paturi, și se va înființa o secție de politraumatologie, cu 33 de paturi, cu compartiment de arși, de șase paturi. Am gândit această secție pentru că anual sunt peste 90 de accidente dintre care 10 grave“, a mai precizat Gigel Capotă.

Noua organigramă urmează să fie prezentată forurilor de conducere pentru a fi supusă aprobării. „Se lucrează la Nota de fundamentare, după care se va prezenta Consiliului Director și, apoi, Consiliului Județean și sper să primim aprobarea de la Ministerul Sănătății“, a mai adăugat managerul SJU.