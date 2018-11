O nouă plângere penală împotriva primarului din Albeni. Este acuzat de abuz de verișorul său

Primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, are probleme din ce în ce mai mari. Verișorul său, Neluș Cornoiu, a depus împotriva sa o plângere penală, prin care îl acuză de abuz în serviciu și instigare. Acesta susține că primarul, care era și cel mai bun prieten său, i-a cerut să facă declarații care nu sunt conforme cu realitatea într-un alt dosar penal în care primarul Stan este cercetat pentru șantaj. Verișorul său a refuzat să facă acest lucru, dar, cu toate acestea, primarul l-a pus martor în dosar. Neluș Cornoiu susține că a dat declarații conforme cu realitate, dar, după numai câteva zile, primarul s-a răzbunat pe el și i-a tatălui său o amendă de 10.000 de lei pentru lipsa autorizației de construire pentru un gard. „Primarul, care este nepotul meu, mi-a spus să repar gardul, pentru că era urât, deoarece căzuse tencuiala. I-am spus să-mi dea autorizaţie, dar mi-a precizat că nu am nevoie, pentru că este vechi. Nu a fost nicio problemă. L-am reparat anul trecut. El este implicat într-un dosar cu o doctoriţă şi i-a spus să-l pună de martor, dar el a refuzat, pentru că nu putea să spună nimic de femeia respectivă. Dacă a văzut că nu poate, a apelat la mine, ca să vorbesc eu cu el, dar i-am spus că nu mă bag şi că nu mă pot băga eu. După ce fiul meu a fost audiat la poliţie, m-am trezit la poartă cu primarul, cu jurista şi cu un acolit. Aveam o grămadă de nisip la poartă şi mi-a spus că dacă nu-l iau până la ora 4, îmi dă amendă. Am luat nisipul, dar a venit şi mi-a cerut autorizaţie pentru gard. I-am spus că nu am, pentru că este un gard vechi. S-a dus la primărie şi mi-a dat amendă de 100 milioane de lei vechi. Am contestat amenda“, a relatat Aurică Cornoiu, unchiul primarului. Dumitra Ilie, un localnic din Albeni, susține că a construit gardul în urmă cu aproximativ 20 de ani: „Eu am construit gardul, în urmă cu 18 ani. Acum, doar a fost tencuit“. Mai mult decât atât, în procesul verbal de sancționare este scris că gardul are o lungime de 18 metri, iar în realitate este mult mai mic.

„I-am spus că eu nu mă bag“

Unchiul primarului spune că Ionuț Stan a apelat și la el pentru a-și determina fiul să mintă în dosarul penal în care este cercetat: „El este implicat într-un dosar penal cu o doctoriță. Fiind prieten intim cu fiul meu, a spus să-l pună ca martor în dosarul. El a spus să nu-l pună, pentru că nu știe despre femeia respectivă și că nu știe ce discuție a fost între ei. Fiul meu a venit și mi-a spus și i-am cerut să aibă grijă ce spune, pentru că poate fi acuzat de mărturie mincinoasă. După ce a văzut că nu-i merge, a venit și a apelat la mine, ca să-l oblig eu pe fiul meu să dea declarații. I-am spus că eu nu mă bag în astfel de lucruri și să-l pun să mintă“. Primarul Ionuţ Stan a declarat cu privire la acuzaţiile care i se aduc: „Aurică Cornoiu nu este unchiul meu. Vă înşelaţi. Dumnealui spune multe. Fiecare spune ce vrea“.