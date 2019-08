O nouă sălă de sport în comuna Bălănești. Urmează comunele Turburea și Bălești

Comuna Bălănești va beneficia de o importantă investiție finanțată de Compania Naţională de Investiţii. Este vorba de contrucția unei noi săli de sport de tip şcolar şi care va avea tribune cu 102 locuri. Sala de mari dimensiuni va fi amplasată lângă Şcoala Gimnazială „Ion Popescu-Voiteşti” din comuna Bălăneşti.

Investiţia se ridică la peste 6,5 milioane de lei, în aceşti bani fiind incluse proiectarea şi execuţia lucrării. Este o construcţie modernă, multifuncţională, cu vestiare mari, săli de prim ajutor, spaţii tehnice, grupuri sanitare pentru public. Are o tribună cu 102 locuri, sala fiind construită pe un teren de peste 2.500 de metri pătraţi.

”Sala de sport va fi lângă şcoala principală din comuna Bălăneşti, sat Voiteştii din Vale. Este finanţată de către Compania Naţională de Investiţii, nu este prima lucrare pe care o facem cu ei. Nu aveam în comună sală de sport şi chiar îmi părea rău”, a spus primarul Ovidiu Pungan.

„Mi-am dorit această sală de sport de când sunt primar”

Se pare că această investiție este mintea edilului de când a fost ales primar, în anul 2012, dar până acum nu s-a putut materializa. „Mi-am dorit această sală de când sunt primar al localităţii, fiindcă nu am un teren de fotbal ca lumea, nu am o bază sportivă în care copilaşii ăştia care mai sunt în comună să dispună de nişte condiţii normale de a face sport, de a face mişcare. E un lucru bun. Am aşteptat şapte ani ca să mi se îndeplinească această dorinţă”, ne-a declarat Pungan.

Primarul a depus cererea de finanţare, la CNI, în urmă cu şase ani. „Solicitarea către CNI o am din 2013, dar ştiţi că a fost o perioadă când s-au sistat investiţiile în sălile de sport în localităţi de îndată ce au făcut stadioanele acelea mari. Un stadion înghite 40 de săli de sport, ca valoare, mă refer. Am rămas în stand-by până acum, când ni s-a aprobat proiectul sălii multifuncţionale. O să o putem şi închiria pentru activităţi sportive. Sper să se termine licitaţia anul acesta şi în 2020 să se apuce de execuţie”, mai susţine primarul comunei Bălăneşti.

Firmele interesate de lucrare pot depune oferte până pe data de 16 septembrie. „Sala de sport şcolară P+1E este dimensionată ţinând cont de dimensiunile unui teren de baschet, a unui teren de tenis şi a unui teren de volei, cu distanţele de siguranţă aferente”, se arată în caietul de sarcini. Durata de execuţie este de 48 de luni. în ultimele două luni, CNI a mai aprobat construcţia de săli de sport şcolare în comunele Băleşti şi Turburea.