Oamenii de afaceri vor parcări în Târgu Jiu. Romanescu le dă girul!

Mediul de afaceri din Gorj vrea să investească în parcări. Cel puțin asta susține primarul municipiului Târgu Jiu. Romanescu este dispus să încheie un parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri în vederea realizării unor parcări în două zone din oraș. O parcare supraterană ar putea apărea chiar lângă mult disputata parcare de la Rodna, preluată de municipalitate cu scandal.

Municipalitatea susține că implicarea mediului de afaceri în crearea acestor tipuri de investiții ar fi benefică. Romanescu nu mai aduce în prim plan războiul pe parcarea de la Rodna însă susține că își dorește un parteneriat cu mediul de afaceri transparent. Edilul consideră că din această „afacere” toată lumea ar avea de câștigat. „E deranjant pentru unii, pentru că până acum ne-am obișnuit doar să dăm chiar dacă primăria era prejudiciată. Am avut mai multe discuții cu oamenii de afaceri din Gorj, ultima dată au participat la dialog în jur de 40 de oameni implicați în Asociația Oamenilor de Afaceri 2014 și o discuție a privit exact această zonă. Am identificat două zone care s-ar preta pentru aceste investiții: Parcarea Super 2000 și parcarea din fața Tribunalului. La acest moment, e clar, nu putem din bugetul local să susținem această investiție și avem două variante: de a contracta un credit și am văzut că aleșii din Consiliul Local sunt deschiși la această propunere, sau, în mod legal, să scoatem la licitație sau să facem un parteneriat cu un anumit om de afaceri sau mai mulți care să privească rezolvarea unei probleme, lipsa locurilor de parcare. Dacă câștigă și primăria și mediul de afaceri și cetățeanul toată lumea este mulțumită. Oricum, toți ne asumăm un risc, primăria că ar fi putut încasa mai mult dacă ar fi realizat parcarea, omul de afaceri care poate va avea de pierdut după ce în zona stadionului se vor crea 200 de noi locuri de parcare. Primăria nu trebuie să fie prejudiciată, în rest……”, a declarat Marcel Romanescu.

Poliță pentru mediul de afaceri?

Viceprimarul Aurel Popescu nu vede cu ochi buni acest parteneriat și spune că edilul urmărește achitarea unor datorii mai vechi pe care acesta le-ar avea cu mediul de afaceri. „Această variantă a primarului mi se pare o idee năstrușnică, probabil domnul Romanescu are de plătit anumite polițe și ar putea face un astfel de pas greșit. Există deja proiecte pentru parcări în zonele vizate de domnul primar. În zona super 2000 există un proiect pe PNDL pentru care ar fi trebuit să insiste pentru a putea fi finanțat”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.