ONG_urile de tineret, tăiate de la bani

Tinerii au ratat șansa de a obține finanțare pentru a-și pune în practică ideile. Viceprimarul Adrian Tudor îl acuză pe Marcel Romanescu de faptul că nu a demarat sesiune de depunere a proiectelor dedicată ONG-urilor, sumele rămânând astfel neatinse.

Municipiul Târgu Jiu a alocat pentru 2019, pentru activitățile culturale desfășurate de asociații și ONG-uri din oraș 100 mii de lei. Banii au rămas în buget pentru că niciun proiect nu a fost depus, nu că nu ar fi fost cereri ci pentru că autoritățile nu s-au grăbit să le ofere șansa celor vizați să-și expună ideile. „Consiliul Local Târgu Jiu a alocat o sumă importantă de bani pentru proiecte destinate organizațiilor de tineret nonguvernamentale care au ca beneficiar tinerii din Târgu Jiu. Este primul an când, din păcate, banii alocați de Consiliul Local (CL) nu ajung către ei pentru că primarul trebuia să inițieze și să susțină în CL un proiect de hotărâre prin care să declanșeze sesiunea de depunere de proiecte. Anul trecut am avut peste 10 mii de beneficiari, suma anul trecut a fost de un 100.000 lei , la fel și în 2019. Comisia care evalua aceste proiecte era alcătuită din consilieri locali ai tuturor formațiunilor politice așa că nu se pune problema unor partipriuri. Dar, primarul Marcel Romanescu a decis ca în acest an banii alocați de CL pentru tineret să nu mai fie alocați”, susține viceprimarul Adrian Tudor.

Potrivit viceprimarului Tudor mai multe ONG-uri s-au interesat în 2019 de acești bani. „Erau și Cercetașii care doreau să implementeze niște proiecte, Fundația de Tineret Gorj, sunt foarte multe ONG-uri care s-au interesat de acești bani. Erau niște proiecte legate de filmele care avea în prim plan istoria municipiul Târgu Jiu. Din păcate, se pare, că tinerii nu sunt o prioritate pentru Marcel Romanescu ,și, la cum am început să-l cunosc, nu vor fi niciodată, are cu totul și cu totul alte preocupări!”, a mai declarat Adrian Tudor.