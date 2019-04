Operație în premieră la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Intervenție pentur stabilizarea unei vertebre fracturate

O echipă de medici din care a făcut parte și medicul ortoped Bogdan Niculescu, șeful Secției de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a realizat o intervenție în premieră la Târgu Jiu.

„Și am început… prima intervenție de chirurgie spinală. Împreună cu dr. Dorin Bica – neurochirurg Neuro Hope, am efectuat în cadrul secției Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu o intervenție minim invazivă de stabilizare a unei vertebre fracturată pe osteoporoză, procedeu denumit vertebroplastie, la o pacientă în vârstă de 53 de ani. Împreună cu echipa ce a asigurat anestezia condusă de dr. Stavilă Valeriu și cu echipa secției ortopedie cărora doresc să le mulțumesc, am debutat în chirurgia spinală încet, dar sigur. Mulțumesc domnului dr. Dorin Bica, un medic care reprezintă viitorul neurochirurgiei în România, pentru efortul deosebit și sunt convins că vom avea o colaborare pe termen îndelungat“, a postat medicul Bogdan Niculescu pe pagina sa de Facebook.