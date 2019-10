Operațiune de biocidare a operelor din piatră ale lui Brâncuși

Operele lui Brâncuși din Parcul Central, din Târgu-Jiu, vor fi curățate în această toamnă. Masa Sărutului, Masa Tăcerilor și Aleea Scaunelor vor fi biocidate pentru eliminarea muşchilor sau a lichenilor. Operațiunea trebuie făcută, în mod normal, o dată la șase luni, dar nu a mai fost efectuată de ani buni. „Există caietul de sarcini elaborat de către Centrul de Cercetare Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, care a fost trimis spre analiză Institutului Național al Patrimoniului. În regim de urgență, în toamna aceasta trebuie efectuate o biocidare și o desprăfuire la operele din piatră“, a spus Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

Manual de monitorizare a ansamblului

Viceprimarul Adrian Tudor a declarat că ansamblul brâncușian de la Târgu Jiu are un manual în care se menționează ce operațiuni trebuie efectuate: „Ansamblul de la Târgu Jiu are un manual de monitorizare și mentenanță. Zilnic se fac anumite operațiuni de monitorizare. Toate acestea ajung la o comisie de specialiști care vor decide dacă se impune o intervenție. Este singura operă din România care are nevoie de un manual“.