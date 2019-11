Ornamente închiriate pe străzile din Municipiul Târgu Jiu

Un br ăduț în fiecare cartier. Anul acesta Primăria Municipiului Târgu Jiu a comandat 10 brazi care vor fi amplasați în zone cheie ale orașului. Primarul susține că pomii de Crăciun vor împodobiți până în seara de 24 decembrie.

Încă se împodobește orașul pentru luna cadourilor. Pe 1 Decembrie se vor aprinde luminițele în cea mai mare parte a orașului urmând ca ulterior să fie luminate toate zonele. Primarul Marcel Romanescu susține că instalațiile ornamentale le-au dat bătăi de cap. Acestea ar fi cedat motiv pentru care autoritățile au fost obligate să închirieze. “A fost instalat şi bradul din Piaţa Prefecturii, arată bine, cei de la Direcţia de Evenimente se ocupă de împodobit, vom vedea cum arată şi apoi. Faţă de cel de anul trecut, este mult mai bogat şi mult mai bine echilibrat în privinţa crenguţelor de pe el. Am mai comandat alţi 10 brazi, unul pentru Primărie, ceilalţi vor fi montaţi în cartierele din municipiu. Nu cred că vor fi toţi împodobiţi până pe 1 Decembrie. Avem un contract cu o firmă care, în momentul de faţă, montează toate aceste ornamente pe stâlpi şi contractul nostru se prelungeşte câteva zile şi după data de întâi. Tot ce înseamnă bulevarde şi zona centrală încercăm să fie amenajat tot până pe întâi. Sunt foarte mari probleme în privinţa instalaţiilor, de aceea cred că astăzi nu avem mai mult de 30% raportat la ceea ce aveam acum 10 ani când s-au achiziţionat aceste ornamente de sărbători. Cel puţin pe zona centrală, şi aici mă refer la bulevardele principale, am fost obligaţi să închiriem pentru că nu aveam soluţie. Decât să pice, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, şi anunţându-se o iarnă nu tocmai uşoară, am preferat ca să schimbăm puţin. Poate e bine şi pentru cei care vor veni să vadă Târgu Jiul pentru că va fi o schimbare în bine”, afirmă primarul Marcel Romanescu.