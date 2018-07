Padocul rămâne de neclintit. Aurel Popescu: „Nu găsesc sprijinul pe care mi-l doream”

Problema maidanezilor din municipiul Târgu Jiu mai are de aşteptat. Viceprimarul pesedist, Aurel Popescu, se plânge de atitudinea primarului liberal, Marcel Romanescu, care tratează cu o uşoară nepăsare această problemă. În fiecare zi cetăţenii din municipiu se plâng de haitele de maidanezi care umblă nestinghierite prin cartiere dar şi pe lângă locurile de joacă destinate copiilor. În urmă cu câteva luni a fost adoptat un proiect de hotărâre, care viza mutarea padocului pe strada Carierei din cartierul Bârseşti, însă nici până în prezent acesta nu a fost pus în aplicare.

Aurel Popescu a declarat că luptă cu morile de vânt. Atitudinea edilului îl nemulţumeşte pe acesta. Viceprimarul aminteşte faptul că în campania electorală toţi adversarii politici au promis că vor remedia această problemă.

,,Ştiu că în urmă cu un an de zile, atunci când eram în campania electorală, o grămadă de candidaţi se lăudau şi îşi luau tot felul de angajamente. Iată că a venit 2018, nu s-a întâmplat nimic spectaculos şi din nou m-am angajat, împreună cu colegii din Consiliul Local, să demarăm un proiect de hotărâre de realizare a acestui padoc. Ne dorim realizarea lui. Eu mereu mă interesez de modul în care este abordată această temă de către aparatul de specialitate al primarului. Mi-aş dori ca şi domnul primar să se implice în această problemă şi să reuşim să rezolvăm cât mai repede aceast proiect, pentru ca padocul să fie mutat în zona pe care am stabilit-o cu toţii”, a spus Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. În prima jumătate a acestui an padocul din zona CET ar fi trebuit să fie mutat, însă data acestei chimbări rămâne un mister chiar şi pentru autorităţile locale. Aurel Popescu spune că va încerca cu orice preţ să rezolve această problemă.

,,Din păcate sunt cam singur în această bătălie şi trebuie să lupt cu anumite mentalităţi. Dar o să merg mai departe şi o să fac tot posibilul ca centrul canin să fie mutat pe noua locaţie. Eu am luat suficientă bătaie pentru câinii de pe străzi, alții doar s-au lăudat că rezolvă problema. Iată că astăzi atitudinea pe care o au anumite persoane nu este cea mai potrivită, iar eu nu găsesc sprijinul pe care mi-l doream”, a mai declarat Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Conform autorităţilor, noul adăpost va avea o capacitate de 800 de locuri, dublu faţă de actualul adăpost.