Pădurea Drăgoieni, transformată în Pădure Parc

Pădurea de la Drăgoieni are toate șansele să devină “Pădure Parc”, dacă autoritățile târgujiene iau în calcul această oportunitate. Ajuns la Gorj, ministrul Apelor și Pădurilor a declarant că există act normative care ar putea transforma zona verde într-un cadru de promenade.

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș a ajuns, ieri, la Gorj. Acesta a vizitat mai multe zone importante din județ unde se realizează lucrări de consolidare și de reabilitare pe râuri după care a participat la o acțiune în Pădurea de la Drăgoieni. Oficialul a declarat că zona este pretabilă unei investiții de tip agrement. „Sunt două lucruri foarte importante, ca zonă, ca parc de relaxare. La Novaci, de exemplu, am avut o discuție cu domnul primar și am convenit că după ce vom finaliza investiția aflată în derulare, să creăm un parteneriat prin care ei, ca autoritate publică, să poată să acceseze fonduri de realizare a unei zone de promenadă cu trasee turistice, piste pentru biciclete, cu băncuțe, etc. Pădurea de la Drăgoieni este foarte pretabilă pentru a deveni o pădure parc. Există act normativ prin care se spune clar că este posibilă o astfel de o investiție, prin care o pădure aflată în vecinătatea unui oraș mare, cum este și Târgu Jiul, să poată deveni traseu de drumeții. Pot să facă alei, băncuțe, piste de biciclete. La Vîlcea era un proiect pilot în acest sens în vecinătatea unei localități atât de importante cum este și Târgu Jiul”, a declarat Ioan Deneș.

„Ce avem în România, străinii doar visează”

Alături de câțiva voluntarii, ministrul Ioan Deneș a participat, la o acțiune de ecologizare organizată de Romsilva în parteneriat cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj. Ministrul Apelor și Pădurilor a declarat că păstrarea mediului înconjurător curat este o datorie morală. „Legi avem doar că nu le punem în aplicarea. Cel mai important lucru, dincolo de amenzi, este conștientizarea fiecăruia că un mediu curat ne asigură o viața liniștită nouă. Responsabilitatea noastre este de a transmite un mediul curat generației care urmează. Ce avem în România, străinii doar visează”, a mai declarat oficialul ajuns la Gorj.