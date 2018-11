Panică la granița cu Doljul. Localnic: tăiem toți porcii din sat!

Panică în satele din sudul județului. De frică să nu rămână fără porci în prag de sărbători localnicii au început să-și sacrifice animalele. În localitatea Ionești oamenii și-au luat liber de la muncă pentru a-și tăia animalul. Autoritățile îndemnă la calm și spun că deocamdată nu este cazul să se ia aceste măsuri extreme.

De ieri în satele de la granița cu Doljul miroase a șoric ars. Localnicii au început să-și sacrifice animalele după ce au aflat că un focar de pesta porcină este la doar 30 de kilometrii de județul Gorj. „Am auzit ca ne paste și pe noi virusul. Este la granița judetului. Ce să asteptam, să ne taie ăștia porcii?? Am auzit că vin noaptea, ca să nu putem face nimic. Ne-am unit și îi tăiem pe toți din sat” a declarat un localnic din Ionești.

La primărie, sună telefoanele

Edilii localităților din vecinătatea județului Dolj susțin că cetățenii s-au alarmat și i-au luat la întrebări. Puși în fața unei astfel de situații primarii nu au știu ce răspunsuri să le ofere oamenilor. “ La noi a venit zvonul dinspre Țânțăreni că au început oamenii să își taie porcii. Toată lumea mă sună, toată lumea mă întreabă. Ce să le zic la oameni?! La mine, la Poiana, e o situație mai dificilă că fiecare familie are mai mulți porci în gospodărie. Cred că sunt și de la zece porci în sus. Lumea este foarte speriată, nu știe ce să facă”, a declarat primarul Ion Bârcă.

Calm, calm!

Inspectorii DSVSA Gorj susțin că nu sunt motive de panică. Momentan virusul este în afara județului și dacă sunt respectate condițiile impuse, până la Crăciun nu ar trebui să aibă loc sacrificări. „Da au început să-și sacrifice porcii. Noi am fost în zonele respective. Am vorbit cu oamenii dar le e teamă ca vine pesta și la noi. Le-am spus că mai avem până la Crăciun, să stea calmi! Am discutat cu primarii din Ionești și Turceni și în timp ce eram în discuții ne tot sunau telefoanele. Ne-au văzut localnicii că am făcut controale în trafic și unii chiar ziceau: Ce mă veni DSV să ne ia porcii? Doamna primar din Turceni a zis că trimite angajații primăriei din casă în casă să le spună oamenilor să stea liniștiți. Deocamdată nu avem niciun focar în județ. Oamenii trebui să constientizeze restricțiile impuse și dacă le respectă, eu zic că putem tăia porcii de Crăciun”, a declarat Nicolae Călescu, director DSVSA Gorj.