Firmele din Parcul Industrial Bumbești Jiu au rămas din nou fără energie electrică

Societățile care își desfășoară activitatea în incinta Parcului Industrial Bumbești Jiu au rămas de mai multe zile. Patronii sunt disperați, pentru nu își pot desfășura activitatea, iar salariații au rămas fără obiectul muncii și riscă nu își poată primi salariile. În incinta singurului parc industrial din Gorj își desfășoară activitatea aproximativ 100 de angajați. „Este a treia oară când rămânem fără energie electrică în acest an. Nu ne putem desfășura activitatea. Toate utilajele nu pot funcționa“, a spus unul dintre agenții economici care își desfășoară activitatea în incinta parcului industrial.

Firmele nu vor avea energie electrică nici în această săptămână

Patronii au dreptate să fie supărați. Ca urmare a precipitațiilor abundente, la stația de conexiuni, care aparține Uzinei Mecanice Sadu și care este într-o situație economică șubredă, s-a produs o avarie. Cauza nu este doar din cauza precipitațiilor abundente. Tehnologia anilor 1975 presupune ca această stație să fie supravegheată permanent de către proprietar, Uzina Mecanică Sadu, care nu are capacitatea economică și financiară să asigure un schimb de trei ture de electricieni care să supravegheze stația. Acolo există un electrician doar între orele 7,00 și 15,00. În noaptea de 11 iunie au fost precipitații abundente și apa a intrat în stația de conexiuni. Nivelul s-a ridicat până la branșamentele de acolo și au bubuit cablurile de înaltă tensiune de 20.000 de Volți. Uzina nu are niciun interes să o repare, dar menționez că nu și-a achitat obligațiile față de firma care a făcut ultimele reparații în luna martie, cu toate că a încasat banii de la agenții economici. Nu a cheltuit nimic pentru reparația respectivă, fiind achitată de agenții economici, a încasat banii de la aceștia, dar nu a mai făcut plata. Compartimentul juridic al Consiliului Județean a găsit soluția a prelua temporar stația și un spațiu de producție ocupat de un agent economic, care plătește chirie Uzinei Mecanice Sadu, pentru a plăti avaria. Am depus această hârtie la Uzina Mecanică Sadu, dar nu avem niciun răspuns până acum. Nu am putut să reparăm în weekend“.

Costul reparației este de aproximativ 10.000 de lei