Parteneriat inedit între Peștișani și Telești

Asocierea este șansa autorităților locale de a accesa fonduri europene pentru proiecte, în viitor. Este și cazul a două localități din Gorj, care și-au dat mâna pentru realizarea unui proiect de mare anvergură, în interesul comunității. Este vorba despre Peștișani și Telești, care au încheiat deja un parteneriat și au contractat un proiectant, care elaborează un singur proiect de alimentare cu gaze pentru cele două localități.

„Un astfel de proiect îl am cu Teleștiul și chiar miercuri am semnat asocierea pentru gaze. Avem același proiectant și băgăm gaze pe un parteneriat public între cele două localități și facem rețele de gaze cu o singură stație. Aceasta trebuia făcută mai de mult. Inclusiv la sistemul de canalizare trebuia făcută o singură stație de epurare Peștișani-Telești. De ce să fac stație și la Peștișani și la Telești când e totul în cădere, de la Nord la Sud. Din păcate, așa cum se întâmplă în toată țara, nu se gândește regional. Acum, din fericire, după ce am făcut strategia și am înaintat-o la ADR Sud-Vest Oltenia, a apărut o lege bună. Viitoarele fonduri europene vor veni prin ADR-uri. La nivel de țară sunt șase sau opt agenții de dezvoltare regională și fiecare regiune își va face strategia ei de dezvoltare. Fiecare zonă își evaluează potențialul și investește în ce are ca să se dezvolte. Ori noi acuma, pe fondul viitorului negru al mineritului, pe fondul reducerii exploatării de masă lemnoasă, trebuie să ne îndreptăm spre turism”, a declarat Cosmin Pigui, primarul localității Peștișani.