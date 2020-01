Pasarelele din Târgu Jiu ocolite! Trei licitații ratate

Nu vrea nimeni să refacă pasarelele din municipiul Târgu Jiu. Pentru a patra oară proiectul privind reabilitarea podului suspendat de pe Unirii este scos la licitație. Autoritățile se plâng că traversează o perioadă grea prin lipsa de ofertanți în ceea ce privește realizarea lucrărilor.

Municipalitatea intenționează să liciteze, din nou, la început de an, lucrarea pentru pasarela de pe strada Unirii. Marcel Romanescu susține că e aceiași procedură va merge și în cazul pasarelei din zona Artego care a fost în urmă cu o lună doar cârpită pentru ca traficul în zonă să se desfășoare corespunzător. „Reluăm licitațiile pentru cele două pasarele din Târgu Jiu. Sperăm să avem șanse mai mari și începând din acest an să dăm drumuri la lucrări. Pasarela de pe Unirii am scos-o de trei ori și nu s-a prezentat nimeni. Sunt condiții mai drastice pentru că se lucrează pe rețelele de înaltă tensiune ale CFR-ului. Noi am considerat că aceasta lucrarea este o urgență, din studiile pe care le-am avut dar în 2020 o vom scoate la licitație și pe cea de pe Ciocârlău. Se va lucra pe o singură bandă. La volumul de trafic pe care îl avem nu ne permitem să închidem circulația în zonă”, a declarat primarul Marcel Romanescu.