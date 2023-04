PERICOL: Avalanșă în Munții Rodnei/Risc de avalanșă în toată țara la peste 1800 m

Sub Vârful Roșu din Munții Rodnei s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, anunță Salvamont Bistrița-Năsăud. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, spune că aceasta e specifică primăverii, după trecerea bruscă de la ninsori abundente la temperaturi ridicate, iar riscul producerii unui astfel de fenomen, în care stratul de zăpadă se desprinde în întregime, există în întreaga țară, în prezent, în zonele montane, la peste 1800 m altitudine.

Serviciul Județean Salvamont Bistrița-Năsăud a avertizat: “În Munții Rodnei, în zona Vf. Roșu, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni. Pericolul de avalanșă în zonă este în continuare ridicat. Vă recomandăm prudență, evitați zonele de risc!”.

Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat pentru Digi 24 că riscul de producere a avalanșelor e foarte ridicat, în întreaga țară, la peste 1800 m altitudine: „În Carpații Meridionali, în Făgăraș, în Bucegi, în Parâng, precum și în Carpații Occidentali, la peste 1800 de m, avem grad 4 de risc de avalanșă, iar în Munții Rodnei, unde a avut loc avalanșa, aveam gradul 3. Trebuie înțeles că acesta e un grad mediu pe masiv și că, în anumite locuri, datorită acumulărilor mari de zăpadă, gradul poate fi maxim, poate chiar gradul 5. Avem o încălzire anunțată, în perioada următoare, zăpada căzută n-a reușit să facă coeziunea necesară și, cu siguranță, datorită acestei temperaturi ridicate care se va înregistra, vor apărea foarte mult aceste avalanșe. În această imagine tot stratul de zăpadă a alunecat pe sol, e specific sezonului de primăvară și, în aceste situații, nici măcar testul de zăpadă pe care-l fac alpiniștii experimentați nu mai este valabil, pentru că zăpada curge în integralitatea ei.”

Recomadări pentru turismul montan

Șeful Salvamontului dă recomandări ca cetățenii să nu se aventureze în zonele înalte ale munților, în afara părtiilor amenajate. „Noi sfătuim turiștii să dea dovadă de responsabilitate și aș vrea să spun că, în acest weekend, chiar am constatat acest lucru, turiștii au fost responsabili, au rămas la altitudini joase, sau în perimetrul domeniilor de practicare a sporturilor de iarnă și nu am avut evenimente în zona alpină înaltă. Deci, noi le recomandăm să stea, în continuare, în așteptare, să se mai îndrepte vremea, să se stabilizeze zăpada și să nu mai facă ascensiuni la altitudine, în această perioadă. Avem înregistrate, în anumite zone, straturi de 2-3 m de zăpadă, ceea ce nu am avut nici în mijlocul iernii, deci este pericol iminent, iar turiștii trebuie să fie responsabili și să stea acasă, sau să facă alte activități care nu sunt în zone cu astfel de riscuri. Dacă merg la munte, pot face activități sub 1600-1800 de metri altitudine, sau pot să profite de ultimele zile de zăpadă pe pârtiile de schi amenajate.” a mai declarat președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.