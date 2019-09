Pesta porcină africană, combătută în Gorj cu covorul persan

Un covor persan a fost pus pe drumul naţional care străbate Defileul Jiului, în apropiere Mănăstirii Lainici, pentru a combate răspândirea virusului pestei porcine africane.

Fotografia a fost postată pe Facebook, alături de următorul comentariu:

„2019, România, după Lainici, Primaria Bumbeşti Jiu (cred) a pus un covor persan pe care toarna ceva soluţii împotriva pestei porcine! Bă… un covor persan? Serios acum, un covor persan? Mai lipsea un banner mare cu «O mie si una de nopti» şi Aladdin frecând lampa, să-mi facă semn să încetinesc! Made my day“, a comentat Dragoș Grigoriu.

Primar: „Nu are importanţă materialul“

Constantin Bobaru, primarul oraşului Bumbeşti-Jiu, a spus că au fost puse mai multe covoare absorbante, dar nu au rezistat, și că nu vede ceva greșit în acest lucru: „S-au folosit bureţi prima dată, după care o prelată luată din recuperări, dar rupt şi aceea. Am tăiat o cortină dezafectată de la Casa de cultură, dar nu a rezistat şi aceea. Am pus şi o mochetă de la mine din birou, dar s-a rupt. Probabil că s-a găsit un covor scos din uz pe unde şi s-a îmbibat cu soluţie. Ce nu este regulă? Este un material absorbant. Alţii au pus tot felul de preşuri sintetice. Fiecare s-a adaptat. Roţile maşinilor trebuie să treacă prin substanţa respectivă. Nu are importanţă materialul. Importantă este substanţa din material. Poate să fie covor persan, românesc sau englezesc. Este o speculaţie care dă o notă de răutate“.