Peste 2500 de gorjeni au mers anul acesta la băi

Puțin peste jumătate din pensionarii gorjeni care și-au dorit să plece la băi au și reușit să pună mâna pe un bilet. Casa Județeană de Pensii Gorj a prezentat statisticile pe anul în curs, până în prezent, pentru anul 2019, fiind înregistrate 4.460 cereri prin care se solicită bilete de tratament balnear, majoritatea fiind însă pentru perioada iunie – septembrie. Prin majoritatea cererilor de bilete de tratament balnear, înregistrate, au fost solicitate bilete de tratament balnear în perioada iunie – septembrie, cu precădere în staţiunile Călimăneşti-Căciulata, Băile Herculane, Felix, Govora, Olăneşti, Buziaş, Covasna precum şi în staţiunile de pe Litoral (Mangalia, Techirghiol, Eforie, Saturn, Neptun).

Din cele 18 serii de bilete de tratament balnear constituite la nivelul anului 2019, pentru cele 15 serii valorificate până la data de raportare, au fost repartizate Casei Judeţene de Pensii Gorj, un număr de 2.709 bilete de tratament balnear. Prima serie a anului 2019 a avut ca data de intrare 18 martie, iar ultima serie a acestui an va fi cu 3 decembrie. „Ca şi în anii anteriori, din cauza faptului că am avut repartizate, pentru primele 5 serii, în medie 30 de bilete de tratament pe serie la staţiunea Bala, gradul de valorificare în această perioadă a fost mai scazut, cu toate că şi în acest an s-a organizat de către instituţia noastră împreună cu D.G.A.S.P.C. Gorj trimiterea în staţiunea Bala a unui număr de 22 persoane instituţionalizate în centrele de asistenţă socială de la Suseni şi Dobriţa. Cu toate acestea nu s-a reuşit valorificarea integrală a biletelor. În primele şase serii, gradul de valorificare a biletelor de tratament balnear a variat între 53,57% în seria a treia, serie care a cuprins sărbătorile Pascale şi 98,38% în seria a cincea, iar începând cu seria a şaptea, serie care a deschis sejurul estival a fost de 100%, cu excepţia seriilor opt şi doisprezece, când acesta a fost de 99,62%”, a declarat Ioana Talău, directorul CJP Gorj.

Bilete gratuite

Există mai mulți gorjeni care au beneficiat de tratament fără a scoate vreun leu din buzunar. „Până la data de raportare, pentru anul 2019, ţinând cont şi de acţiunea întreprinsă cu D.G.A.S.P.C. Gorj, au fost eliberate cu titlu gratuit 358 bilete de tratament balnear, reprezentând 13,75% din totalul biletelor valorificate, pentru care s-a achitat din bugetul asigurărilor sociale 622.906 lei”, a mai declarat conducerea Casei de Pensii.

În prezent se află în derulare seriile 16-18, cu ultima data de intrare 03.12.2019, pentru care am primit spre distribuire 532 bilete de tratament balnear, din care 163 bilete de tratament sunt alocate locaţiilor balneoclimaterice aparţinând societăţii de tratament balnear proprietate CNPP (TBRCM) iar restul de 369 bilete de tratament balnear sunt alocate celorlalte societăţii prestatoare de servicii balneare cu care CNPP are încheiate contracte de prestării servicii pentru anul 2019.