Plângere la DNA împotriva societății care furnizează agentul termic și apă caldă în Motru

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, susține că va depune o plângere la Direcția Națională Anticorupție împotriva conducerii Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru: „Am încercat să iau măsuri, în sensul că am propus Consiliului Local să constituim o comisie mixtă formată din consilieri locali și funcționari din primărie care să analizeze activitatea, să strângă date și să-și spună punctul de vedere cu privire la câteva nereguli semnalate în ceea ce privește activitatea UATAA. Nu am găsit înțelegere la Consiliul Local și au respins acest lucru, așa că m-am decis și voi face o plângere către DNA în care voi cere să se verifice toate aspectele pe cae eu le consider foarte grave și care aduc atingere societății. Acestea se referă la lipsa achiziției de certificate de carbon, ce s-a întâmplat cu un anumit număr de certificate pe care Uzina le-a primit cu titlu gratuit de la guvern și pe care le-a pierdut pentru că le-a dat spre administrare unei societăți, SRL, care a dat falimnet, și apoi a trebuit să le cumpere; modul în care se face procedura privind achiziția combustibilului“.

Motru va avea căldură la iarnă

Primarul Jianu spune că vor fi obținute fondurile necesare pentru pornirea centralei cae va furiza căldură în Motru în perioada rece: „Suntem într-o fază avansată cu demersurile privind obținerea unei finanțări și vom reuși să reabilităm și să pornim centrala de iarnă. Mă interesează foarte mult pornirea acestei centrale și astea sunt motivele pentru care am încercat să rezolvăm problemele cu factorii de decizie, Consiliul Local și administratorul special, să rezolvăm problemele pentur a nu crea suplimentar alte probleme. Nu am găsit înțelegere și de asta mă voi adresa la DNA“.