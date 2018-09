Plantație de pomi fructiferi și fabrică de sucuri și dulcețuri, la Turceni

Omul de afaceri Ion Iordache, fostul primar al orașului Turceni, a obținut finanțare pentru un proiect de înființarea a unei plantații de pomi fructiferi și construcția unei unități de sucuri și dulcețuri. Investiția va fi realizată în Turceni și se ridică la suma de 1,5 milioane de euro.

„Am obținut finanțare europeană pentru un proiect care constă în înființarea unei plantații de pomi fructiferi și procesare. Valoarea proiectului este de un milion și jumătate de euro. Plantația va fi formată din măr și gutui. Proiectul presupune, pe lângă achiziționarea și plantarea materialului săditor, dotarea cu utilaje, sistem de irigații și amenajarea unei unități de procesare, cu unități de depozitare, camere de depozitare, de frig și instalații pentru a produce sucuri și dulcețuri. Proiectul va fi implementat în perioada următoare“, a precizat Ion Iordache.

Proiectul va fi implementat de anul viitor

Proiectul va fi pus în practică de la începutul anului viitor. „Am fost notificați în urmă cu două săptămâni că ni s-a aprobat finanțarea. În perioada următoare o să depunem documentele după care, de la începutul anului viitor, va începe implementarea“, a mai precizat Ion Iordache.

Fabrică pentru procesarea cărnii de vânat

Omul de afaceri Ion Iordache mai are în plan să realizeze o fabrică de procesare a cărnii de vânat. Animalele vor proveni de la cele trei crescătorii pe care acesta le deține în localitățile Borăscu și Turceni, unde viețuiesc 1.200 de mistreţi, 150 de cerbi carpatini, 200 de cerbi lopătari şi aproximativ 150 de mufloni. „Ca să valorificăm carnea pe care o producem acolo, ne-am gândit să facem o unitate de procesare a cărnii de vânat pentru care aşteptăm acum ultimul aviz şi o să începem construcţia acesteia. Ideea a fost să avem desfacere la carnea pe care o producem noi. În funcţie de câte comenzi vom avea şi cum vor fi primite produsele pe piaţă putem să ne gândim să luăm carne din altă parte. Vrem să ne facem un brand pe care să-l întărim treptat. Ne dorim să facem produse foarte bune. Animalele sunt hrănite doar cu produse bio. Avem autorizaţie pentru trei crescătorii: una de mufloni, alta de cerb, iar cealaltă de mistreţ. Suprafaţa pentru fiecare este de 50 de hectare şi acolo avem matca, unde animalele se înmulţesc, fac pui şi cresc până la o anumită vârstă, după care sunt transferate în zona de creştere, care se cheamă Complexul de Vânătoare Turceni. Nu vrem să facem o creştere intensivă. Animalele trebuie să crească aproape ca în mediul lor natural. Suprafaţa totală pe care vom creşte animale va fi de aproximativ 1.000 de hectare. Animalele trăiesc într-un mediu sălbatic. Perimetrul la suprafaţa pe care o avem împrejmuită este de 25 de kilometri. De câţiva ani urmărim modul în care pot să se dezvolte animalele în funcţie de suprafaţă. Terenurile noastre sunt productive, iar din vegetaţia pe care o avem producem hrană sănătoasă pentru animale. Pentru mine, acest proiect este o provocare şi îmi doresc să fie un model, pentru că piaţa este foarte mare. Există o cerere foarte mare, mai ales în străinătate“, a mai precizat omul de afaceri.

Acesta a vizitat mai multe fabrici înainte de a începe proiectul din Gorj: „Mai sunt fabrici de acest fel din ţară. Eu am fost la Odorheiul Secuiesc şi am văzut o astfel de fabrică. Am mai vizitat astfel de unităţi în Ungaria, Germania şi Austria. Am văzut şi produsele pe care le fac şi, apoi, am gândit acest proiect cu toate fluxurile de lucru şi posibilitatea de a face toate produsele din carne. Prima serie de produse vor fi către persoane cunoscute şi colaboratori, pentru a avea un feedback“.