Planurile de viitor ale primarului Romanescu

Municipalitatea anunță investiții importante în oraș. Mai multe obiective urmează să fie conturate în perioada imediat următoare. Proiectele vizează în special tineretul prin realizarea unor grădinițe dar și a unei baze sportive moderne. Primarul Marcel Romanescu nu spune nimic despre termenul de finalizare al lucrărilor.

„Am o veste bună pentru locuitorii din partea de Nord a orașului, mai exact din zona cartierului Debarcader – strada Lujerului. Am răspuns pozitiv solicitărilor venite de aici, în legătură cu creșterea numărului de locuri pentru învățământul preșcolar. În acest moment ne apropiem de definitivarea proiectului pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit și creșă. Este vorba de o clădire în care a funcționat unul din atelierele Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” și pentru care se vor aloca bani din bugetul local. Va fi o unitate cu capacitate mare, pentru 6 grupe de copii ce va deține spații conexe, bloc alimentar și va fi independentă față de colegiu. Intrarea se va face direct, prin strada Lujerului. După definitivarea proiectului, va începe, în luna septembrie, procedura de execuție, în așa fel încât în această toamnă să avem contractul de execuție semnat și să începem lucrările. Tot în zona de Nord, în cartierul Debarcader, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, în apropierea blocurilor ANL, se va construi în perioada următoare o grădiniță cu program normal. Va avea 3 săli, cu toate spațiile conexe necesare, locuri de joacă și un mic teren de sport. Acest al doilea obiectiv va fi construit în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și are menirea de a acoperi necesarul de locuri pentru învățământul preșcolar din zonă. Aceste noi proiecte vin după ce am făcut demersurile necesare pentru zona de Sud a municipiului Târgu Jiu, acolo unde am investit peste 6 milioane de lei din fonduri europene pentru a reamenaja și a mări capacitatea Grădiniței nr. 8 și Grădiniței ”Mihai Eminescu”. În acest moment ne aflăm în procedura de licitație în ceea ce privește cele două unități și urmează ca în curând să înceapă lucrările”.

Bază sportivă modernă de 1,6 milioane de euro

O altă investiție importantă va fi ridicată în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuși. „În colaborare cu Universitatea Constantin Brâncuși urmează să construim o bază sportivă modernă, de mari dimensiuni, cu teren de fotbal omologat, în zona Debarcader. Dimensiunile minime ale terenului de fotbal vor fi: lungime 164m, lățime 80,5m. Baza sportivă va dispune de un teren sportiv de fotbal cu dimensiuni omologate UEFA și FRF: 105m x 68m cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori, un teren sportiv mic ce va fi tușat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis și va avea dimensiunea de 20m x 40m dar și o clădire vestiare și administrativă și o parcare autovehicule și autocar. Noua bază sportivă va fi realizată prin Compania Națională de Investiții și va fi destinată atât uzului Universității, cât și pentru comunitate, valoarea investiției fiind de 1,6 milioane de euro”, a mai declarat primarul.