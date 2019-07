Policlinica din Motru va fi extinsă și modernizată

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Motru va fi extins și modernizat. Contractul de finanțare din fondurile europene a fost semnat ieri de primarul municipiului Motru și de reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

„După ce în urmă cu o lună și jumătate am semnat contracte de finanțare pentru reabilitarea întregii zone de mijloc a municipiului, pentru construirea unui bloc de locuințe precum și pentru reabilitarea Casei de Cultură municipale, astăzi am mai semnat un contract de finanțare. Munca noastră de aproximativ 3 ani începe să dea rezultate! Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Motru va fi extins, modernizat și dotat cu mobilier, echipamente și aparatură! Investiția se ridică la valoarea de peste 2 milioane de euro, fonduri europene cu o contribuție de la bugetul local de 2%. Astăzi (n.r.-ieri), am semnat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în prezența doamnei director general Marilena Bogheanu, contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, intitulat «Modernizare, extindere și dotare infrastructură ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru», se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a primarului orașului Motru.

Contractul se va derula pe o perioadă de peste trei ani

Durata de implementare a proiectului este de 41 de luni, iar valoarea totală este de peste două milioane de euro, 2% din această sumă reprezentând cofinanțarea asigurată de la bugetul local. „Se vor efectua lucrări de modernizare a spațiului existent precum și extindere prin construirea unui corp nou, dar și dotarea acestor spații din Ambulatoriul de Specialitate cu mobilier, echipamente și aparatură medicală. Modernizarea infrastructurii medicale la nivelul municipiului Motru era absolut necesară, pentru creșterea eficienței calității actului medical și crearea unor condiții la standarde europene pentru motrenii care au nevoie de servicii medicale, dat fiind faptul că anual, Spitalul Municipal Motru are peste 8000 de pacienți“,se mai arată în comunicatul Primăriei Motru.