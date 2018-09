Politicul nu a mai defilat prin curtea școlilor. Ponta se plânge că nu a primit invitație să vină la Gorj

Politicienii nu s-au mai îngrămădit, ca în alți ani, la deschiderea anului școlar. În Târgu Jiu numărul celor prezenți la festivități a putut fi numărat pe degetele de la o mână semn că dacă nu e an electoral nimic nu mai contează.

Anul acesta s-a demonstrat că școala începe cu sau fără oamenii politici la deschiderea de an. Spre deosebire de anii trecuți, acum doar autoritățile locale au făcut act de prezență în curtea școlii. Edilul Marcel Romanescu a ales Școala Generală Ecaterina Teodoroiu dar și Colegiul Național Tudor Vladimirescu, în timp ce viceprimarul Adrian Tudor a mers la Școala Generală Alexandru Ștefulescu și Liceul de Arte. „Acum 28 de ani pășeam cu emoții pe treptele acestui Colegiu și de atunci am rămas permanent alături de profesorii și de elevii de aici. Sunteti unitatea reprezentativă de învățământ din Gorj. Eu consider că renumele acestei școli a depăsit granițele tării și se vede prin performanțele atinse. Vă asigur de susținerea autorității locale voi rămâne permenent, indiferent de funcția pe care o voi ocupa în timp, alături de dumneavoastră”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Ponta, absent

Spre deosebire de anii trecuți când fostul premier era nelipsit de la manifestările din Gorj, anul acesta Ponta a stat deoparte. „Le urez tuturor elevilor, părinților, profesorilor și celor din personalul nedidactic un An Școlar 2018-2019 cât mai bun și plin de rezultate pozitive! România însă merge într-o direcție greșită, de ignoranța, ura și răzbunare! În ultimii 15 ani (indiferent de culoarea politică a presedintelui, guvernului sau a autorităților locale) am fost mereu invitat la festivitatile de deschidere a noului an școlar la Târgu Jiu – este prima dată când, la solicitarea specială a Conducerii Centrale a PSD, nu am putut să fiu prezent la Târgu Jiu alături de elevi și profesori (măcar în calitate de deputat al județului în ultimii 15 ani) – mă bucur însă de lucrurile bune pe care le-am realizat în acești ani pentru școlile, profesorii și personalul nedidactic din Gorj și voi fi mereu alături de ei!”, a declarat fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta va ajunge la finele săptămânii la Gorj pentru a participa la Baia de Fier la Coborâtul oilor de la munte.