Polițist gorjean, tras pe linie moarte după ce le-a cerut colegilor să participe la pregătirea fizică: „Am fost executat“

Un polițist din Gorj a dat în judecată Inspectoratul Județean de Poliție, după ce a fost tras pe linie moartă. Paul Feroiu, instructor de Judo şi TIR şi dublu campion la Unifight, își desfășura activitatea la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) și, în plus, se ocupa de pregătirea fizică, tehnico-tactică şi şedinţele de tragere de la IPJ Gorj. Acesta a fost schimbat de la SAS la Logistică sub motivul că a picat un test psihologic, dar polițistul susține că adevăratul motiv este că i-a deranjat pe superiori deoarece solicitase ca toți colegii să participe la pregătirea fizică şi la şedinţele de tragere lunare ca să treacă testele.

Agentul şef principal de poliţie Paul Feroiu a participat în luna octombrie la Campionatul Naţional de Judo, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, în judeţul Vâlcea, unde a ocupat locul I atât la individual, cât și cu echipa. După ce a s-a întors de la această competiție i s-a transmis că nu mai este apt să-şi desfăşoare activitatea ca luptător în cadrul SAS al IPJ Gorj, pentru că nu ar fi obţinut avizul psihologic, cu toate că, în trecut, a fost și comandant de grupă.

„După concursul de la Călimăneşti sunt pus la dispoziţie. De aproape trei luni sunt la Serviciul Logistic. Spune doamna psiholog ca nu mai sunt bun pentru Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Dar sunt alte dedesubturi, eu mă ocupam cu pregătirea fizică, tehnico-tactică şi şedinţele de tragere la IPJ Gorj, împreună cu alţi doi colegi, promisesem că nu va trece nimeni dacă nu vin să facă aceste pregătiri, că sunt ofiţeri sau subofiţeri. Aşa că am fost executat. Trec prin cele mai groaznice momente ale vieţii din cauza unor ofiţeri plini de orgoliu, fără demnitate. Frapant este că sunt apt pentru munca de poliţist şi sunt inapt doar pentru Acţiuni Speciale. Conducerea IPJ nu are vină, nu poate să treacă peste psiholog”, a declarat polițistul Paul Feroiu pentru Mediafax.

„Când îi deranjezi, îţi distrug cariera şi familia“

Acesta a contestat în instanța de judecată rezultatul examenului psihologic pe care l-a susținut la un centru din Craiova și spune că adevăratul motiv îl reprezintă solicitările pe care le-a făcut cu privbire la trecerea testelor fizice și a celor de tragere: „Am dat la Craiova, la un centru acreditat, două testări, dar au spus că unul dintre rezultate nu este compatibil. Mi-au trimis întâmpinarea în care se apără la tribunal. Eu am făcut o acţiune la instanţă, este de râs ce au spus. Se contrazic rău. Am făcut plângere în Contencios Administrativ. Am deranjat mai mulţi ofiţeri, mai mulţi şefi de Serviciu cu programul de pregătire tehnico-tactic, cu şedinţele de tragere lunare, programul de pregătire fizică şi cu alte lucruri de ordine şi atitudine a cadrelor în raport cu cetăţenii. Este ruşinos ce s-a întâmplat, acesta este sistemul nostru, când îi deranjezi, îţi distrug cariera şi familia. Când îi pui să muncească, să fie profesionişti, pregătiţi, te distrug. Când doreşti ca sistemul nostru să se schimbe, să devenim cu adevărat profesionişti cu atitudine faţă de cetăţeni, te distrug. Păcat, dureros şi ruşinos”.

Paul Feroiu se află în prezent în concediu medical.

Va putea cere o nouă evaluare psihologică după șase luni

Polițistul susține că a solicitat să fie reevaluat la Centrul de testări al MAI, dar cererea i-a fost respinsă. El va fi nevoit să aștepte o perioadă de șase luni pentru a fi reevaluat: „Este dureros, dar asta este, în 15 ani de minister nu am avut nicio misiune în care să greşesc sau să fiu sancţionat pentru atitudine sau neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Domnişoara psiholog a ajuns, în nici două ore, la concluzia că nu mai sunt apt pentru Serviciul de Acţiuni Speciale. Eu nu mai fac parte din SAS. Am o dispoziţie semnată de inspectorul şef, care spune că din cauza acelui aviz de inapt pentru Acţiuni Speciale voi fi la Serviciul Logistic la dispoziţie. Dureros este că nu mi-a fost acceptată contestaţia la Centrul de testări MAI pentru a putea fi reevaluat. Aşa că trebuie să aştept şase luni, timp în care eu am pierdut locul în SAS“.

Agentul şef principal de poliţie Paul Feroiu a fost, în luna decembrie, în audiență, la secretarul de stat Traian Berbeceanu. „Am raportat ce se întâmplă şi domnul Berbeceanu a dispus Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne să verifice toate aspectele”, a precizat polițistul.