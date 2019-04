Polițiștii s-au sesizat după o postare pe Facebook. Târgujiancă, cercetată că și-a bătut mama octogenară

Oamenii legii s-au sesizat în urma unei postări pe Facebook. O femeie din municipiul Târgu Jiu reclama faptul că o bătrână nu este îngrijită în mod corespunzător de familie și, mai mult decât atât, este agresată. „Vis-a-vis de blocul meu, față în față, mai exact la etajul IV, stă o bătrânică de vreo 80 și ceva de ani împreună cu fata și nepoata ei. Ei bine, această fată și nepoată a ei, care e prin clasa a VIII-a cred, o bat și o maltratează pe bătrânică non-stop, drept urmare când a ieșit pe geam și am văzut-o am rămas mută. E desfigurată! Are ochiul drept și gura în partea stângă vinete. Când sunt la serviciu și la școală, o țin închisă doar în dormitor, fără mâncare (îmi povestea pe geam că-i este foame). Nu am văzut-o nici măcar o dată cu ea pe afară. Femeia suferă enorm. Am mai chemat poliția astă-vară când voia să se arunce pe geam, dar mai aveau puțin și îmi cereau socoteală de ce am sunat, că femeia are probleme psihice“ este postarea de pe Facebook.

Lăsată singură și fără îngrijire

Polițiștii s-au autosesizat și au constatat că bătrâna a fost lăsată singură și fără îngrijire de către fiica sa. „Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Tg Jiu s au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o femeie, de 80 de ani, care locuiește fără forme legale în Târgu Jiu, ar fi fost agresata de fiica sa, de 50 de ani, din aceeași localitate. Cu ocazia verificărilor a reieșit faptul că persoana vătămată ar fi fost lăsată singură și fără îngrijire, de către fiica sa. De asemenea, polițiștii au informat Primăria Târgu Jiu, pentru a realiza o anchetă socială. În cauza s a întocmit dosar penal pentru violența în familie și lăsarea, fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate“, au anunțat reprezentanții Poliției.