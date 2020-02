Polițistul târgujian care a stat în arest, deși nu era vinovat, va cere despăgubiri statului german

Polițistul din Târgu Jiu care a stat degeaba în arest preventiv timp de două săptămâni și jumătate vrea să dea în judecată statul german pentru a solicita daune pentru suferința îndurată. Martin Dumitru Voinescu, conductor canin la Poliția Municipală, a fost acuzat de furturi comise pe teritoriul Germaniei, cu toate că el nu a mai fost plecat peste graniță de cinci ani.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițistul a fost eliberat din arest preventiv, a doua oară, de către Curtea de Apel Craiova. „După ce vorm avea soluția definitivă comunicată din Germania, probabil că ne vom îndrepta împotriva statului german. Nu este ușot să te trezești în arest fără să fie vinovat. Foarte ușor s-a dat acest mandat de arestare, fără să fie trimisă o comisie rogatorie în România. Sunt anumite drepturi de care beneficiază cetățeanul conform legislației europene. (…) Vineri, când a fost eliberat, m-a întrebat daca va fi arestat sau nu. Cred că trebuie să meargă și la o consiliere psihologică, mai ales din partea unei persoane care nu a avut probleme cu legea“, a spus Mioara Văduva, avocatul polițistului.

A vândut o mașină care a fost folosită la transportul bunurilor furate

Pe numele lui Martin Voinescu a fost emis un manadat european de arestare prventivă pe care instanța de judecată a Curții de Apel Craiova l-a pus în executare.

„După data de 23 ianuarie, când Curtea de Apel Craiova a emis un nou mandat de arestare preventivă pe numele său, începusem deja să fac cererile de probatorii pentru ale trimite în Germania și am luat legătura cu un avocat din Germania pentru rapiditate. I-am trimis memoriu și tote documentele pe care eu am considerat necesare, în urma unei discuții cu clientul meu, și anume: extrase de cont bancare, contractul de vânzare cumpărare al autoturismului, adresa de la Direcția de Venituri, că a fpst scos de la impozitare, adresa de la serviciu că în zilele de 20 și 22 a fost de serviciu, declarațiile unor persoane că a fost la cules de struguri. Am făcut și adrese la vamă. Au fost date la traducere în limba germană, iar luni au fost trimise pe mail la vocatuil din Germania, care s-a prezentat marți la judecătorul de instrucție din localitatea respectivă, iar joi dimineață au fost trimse acgrle pentru revocarea mandatului de arestare preventivă și solicitatea de a nu mai extrădat. Au fost retras acuzațiile“, a spus Mioara Văduva, avocatul polițistului.

Polițistul, care este conductor canin, a fost arestat prima dată pe 11 ianuarie. A fost eliberat după aproximativ o săptămână de către Înalta Curte de Casație și Justiție, dar după numai câteva zile Curtea de Apel Craiova a dispus din nou arestarea sa preventivă. O mașină care figura pe numele lui a fost filmată în timp ce era folosită la transportul unor bunuri furate. Polițistul a explicat că a vândut duba în vara anului trecut și că chiar a radiat-o de la Taxe și Impozite.