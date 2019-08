Popescu despre proiectele lui Romanescu : Elegant ar fi să recunoaștem și aportul celorlalți, să nu mai punem totul în tolba noastră

Primarul Romanescu se laudă cu proiectele altora. După ce municipalitatea a prezentat mai multe investiții ca fiind prioritare pentru viitor, viceprimarul Aurel Popescu susține că proiectele sunt gândite cu ceva vreme în urmă, iar, unele dintre ele nu aparțin Primăriei Târgu Jiu.

Edilul municipiului Târgu Jiu a făcut publice mai multe proiecte ce urmează să aducă plus valoare orașului. Este vorba despre investiții dedicate tinerilor care vin totodată în sprijinul părinților. În zona Debarcader se va ridica un Complex Sportiv. Proiectul prezentat de primar ca fiind rodul unei colaborări cu UCB este de fapt munca reprezentanților Universității. „Am purtat o discuție cu circa o lună în urmă cu cineva de la UCB care mi-a spus că urmează să vină la primărie să ne ceară sprijin în puncte cheie, pentru documente, pentru a avea garanția că vor putea accesa fonduri pentru dezvoltarea acestei bazei. Baza există, tot ce înseamnă proiect este un proiect UCB. Nu este un proiect al Primăriei Târgu Jiu ci al Universității. M-a sunat cineva de la UCB și m-a întrebat care este asumarea noastră. Ideea e să recunoaștem și aportul celor care implică pentru absorbția de fonduri. Grădinița de pe Hidrocentralei e o grădiniță gândită cu mult timp în urmă și pentru care m-am implicat personal și am discutat cu domul Weber. Am insistat să o dezvoltăm acolo pentru că știm despre ce este vorba. D-nul Weber a mers la Ministerul Educației și s-a implicat în dezvoltarea acestui proiect care se dezvoltă și cineva zice acum ….. vom face și acolo. Elegant ar fi să recunoaștem și raportul celorlalți, să nu mai punem totul în tolba noastră, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.