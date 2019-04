Post de inspector școlar general adjunct propus lui Ișfan de către Ministrul Educației

Ion Ișfan ar putea să revină în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Gorj în funcția de inspector general adjunct. Ordinul de numire pe funcție ar fi fost semnat de Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, dar conducerea organizației PSD Gorj ar fi reușit să blocheze circuitul acestuia.

Ion Ișfan a recunoscut că i s-a propus chiar de către ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, să-și continue activitatea la Inspectoratul Școlar Județean Gorj: „A fost o discuție înainte de a-mi înceta mandatul de inspector general școlar și doamna ministru căreia îi mulțumesc mi-a propus să merg la minister și să-mi continui activitatea la minister, doar că momentan se lucrează la organigramă și posturile sunt blocate. Mi-a mai propus să lucrez în continuare ca inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Gorj“.

Ișfan susține că mandatul i s-a încheiat cu două săptămâni mai devreme

Ion Ișfan susține că mandatul său s-a încheiat cu două săptămâni mai devreme: „Eu am câștigat un concurs de inspector general școlar în anul 2015 și practic, conforma contractului de management, pe 7 aprilie se încheia contractul respectiv. Nu am știut niciodată de ce a trebuit să se grăbească și să există această grabă de a-mi înceta mandatul cu două săptămâni mai devreme. Conform legii, aveam dreptul să-mi prelungesc contractul cu încă un an./ În țară, în situația mea au mai fost 12 inspector generali școlari ți la toți li s-au prelungit contractele de management. Am rămas surprins pentru că pe 25 martie am primit și calificativul 93,5 puncte, ceea ce înseamnă «Foarte Bine»“.

Fostul inspector general școlar și-a început activitatea de profesor de matematică la Liceul Roșia Jiu. Acesta spune că politicul intervine în învățământ: „Mă deranjează faptul că politicul se bagă prea mult în învățământ. M-am străduit să fac politica învățământului și să-i țin cât mai departe de învățământ pe politicieni“.

Marcela Mrejeru a spus că nu știe nimic în legătura cu numirea lui Ișfan în această funcție și că nu are ce să comenteze. Aceasta a precizat că nu ar putea să facă o echipă cu Ișfan.