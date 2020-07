Prefectul județului Gorj a demisionat din funcție. Consideră că a fost hărțuit

Cristinel Rujan, prefectul judeţului Gorj, a anunţat că şi-a prezentat, în această dimineață, demisia din funcţie. Acesta era numit în funcţie de fosta guvernare PSD.

Cristinel Rujan a anunţat la emisiunea „Gorjul, la raport“ de la Radio Impact că şi-a prezentat demisia din funcţie. Acesta a declarat că a luat decizia ca urmare a presiunile care s-au făcut la adresa sa. Un control a fost declanşat ieri la Prefectura Gorj de către Corpul de Control al Ministrului de Interne „În ultimele trei luni am avut trei acțiuni de control. Ultima echipă care face parte din Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne a ajuns ieri după amiază, spre sfârșitul programului. A descins în Prefectura Gorj fără a anunța în prealabil. Acest lucru nu are mare importanță, însă repetarea acestor controale, această modalitate de a pune presiune pe mine, de a genera un efect intimidant, în sensul de a mă determina eventual să plec din această funcție. (…) Toate au pornit cel mai probabil de la ședința de guvern din 27 februarie 2020, când la începutul ședinței de guvern, prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat față de întreaga presă prezentă, adresându-se ministrului Vela, că la Gorj este singurul prefect din vechea gardă din România, care a constituit un semnal ce a fost înțeles în sensul de a se genera o presiune permanentă în vederea dislocării mele din funcția de prefect. Consider că este o modalitate inacceptabilă și inadmisibilă de a hărțui, de a hăitui un prefect doar pentru că nu este înregimentat politic. Această descindere a Corpului de control cu un iz de presiune suplimentară mi se pare de netolerat și, ca urmare, am luat decizia să-mi depun demisia din funcția de prefect. Am înaintat deja demisia atât prim-ministrului Ludovic Orban, cât și ministrului de Interne“, a spus Cristinel Rujan.

Se va întoarce la catedra Facultății de Drept

Acesta nu a exclus ca să se înscrie într-un partid politic. Cristinel Rujan a declarat că se va întoarce la catedra Facultăţii de Drept de la Universitatea „Constantin Brâncuşi“, unde este titular.

De menționat este că peste puțin timp s-ar fi împlinit un an de la numirea lui în funcţia de prefect, astfel, putea fi schimba din funcţie.