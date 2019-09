Prefectura Gorj: Controale în fiecare primăriei! Secretarul din Ionești, primul, pe lista neagră!

Secretarul comunei Ionești și-ar putea pierde locul de muncă. Strejanțu Ionuț Alin refuză să comunice, administrativ, cu Instituția Prefectului, motiv pentru care a fost băgat în Comisia de Disciplină. În trecut funcționarul public a mai primit alte două sancțiuni, însă, fără succes.

Sute de hotărâri de Consiliu Local (CL) adoptate în comuna Ionești nu au primit avizul de legalitate al juriștilor de la Prefectura Gorj după ce secretarul comunei refuză să le trimită spre analiză. Pentru refuzul de a comunica cu Prefectura Gorj, Strejanțu a fost dat pe mâna Comisiei de Disciplină. „Este o situație aparte la comuna Ionești. Secretarul comunei Ionești este cercetat de către Comisia de Disciplină a Instituției Prefectului pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciul. Mai exact, domnul secretar refuză să trimită, de o bună perioadă de timp, hotărârile de Consiliu Local adoptate și dispozițiile primarului. Deși am încercat să luăm legătura cu dumnealui, nu am avut cum pentru că nici măcar nu răspunde la telefon, motiv pentru care am hotărât să îl cercetăm disciplinar. Dumnealui a mai fost sancționat și în trecut, cu o mustrare scrisă în 2018, iar, la începutul anului a mai fost sancționat cu tăierea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de o lună. Poate fi luată în calcul și varianta desfacerii contractului de muncă ,însă, sperăm că va înțelege situația și va acționa în consecință, pentru că, altfel, juriștii noștri nu pot să-și dea avizul de legalitate pe hotărârile respective”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Gorj, Corina Belteu.

Controale în fiecare localitate

În aceiași situație se află mai mulți secretari din județ care uită de atribuțiile din fișa postului. „Din păcate nu este un caz singular mai sunt localități în această situație. Domnul prefect a trasat sarcini clare. Vrea să-i fie prezentată activitatea secretarilor și unde se vor observa situații similare vor fi controale ale Corpului de Control iar secretarii vor fi sancționați”, a mai declarat Belteu.