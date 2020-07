Prefectura Gorj fără șefi! Prefectul Rujan în autoizolare

După cei doi subprefecți și prefectul Cristinel Rujan a intrat în autoizolare. Ca și colegii săi, Rujan este considerat contact direct a juristului Liviu Diaconescu, diagnosticat recent cu coronavirus. Pentru că Intsituția Prefectului a rămas fără șef, prefectul semnează, la nevoie, acte din autoizolare.

Prefectul Cristinel Rujan este și el, de astăzi, autoizolat la domiciliu. Se alătură astfel celorlalți angajați ai Prefecturii Gorj care pentru a evita răspândirea virusului au rămas acasă. Pentru ca activitatea unității să nu fie blocată, personalul aflat în concediu a fost rechemat la muncă. „Într-adevăr mai mulți angajați ai Prefecturii Gorj au intrat în autoizolare după ce au intrat în contact direct cu colegul, diagnosticat pozitiv. Nu este afectată activitatea Instituției Prefectului. Toate serviciile funcționează. Am avut persoane plecate în concediu și i-am rechemat la muncă pentru ca activitatea de la registratură, de pe juridic sau situații de urgență să nu fie blocată. Am profit de libere din wekend și am făcut dezinfecția în toate birourile, în toate spațiile unde am considerat că ar fi intrat angajatul confirmat cu COVID 19”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Gorj, Corina Belteu.