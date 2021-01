Premiu acordat de Academia Română unui gorjean

Gorjeanul Mircea Șcheau a primit un premiu din partea Academiei Române pentru o lucrare privind criminalitatea informatică.

„Sunt cu adevărat onorat să primesc „Premiul Victor Slăvescu” acordat de Academia Română pentru lucrarea „Criminalitatea informatică privind transferurile financiare”. Vreau să le mulțumesc din inimă pe această cale tuturor celor care mi-au oferit sprijin și m-au îndrumat, pornind de la construcția volumului, până la obținerea acestei prestigioase distincții“, a transmis Mircea Șcheau.

O carieră remarcabilă

Mircea Șcheau voluntar în cadrul programului CV-19 și consultant în securitate cibernetică. Gorjeanul este expert la Banca Națională a României și este voluntar în cadrul programului CV-19 și consultant în securitate cibernetică.

Acesta este cercetător post doctorand al Universității Craiova. Mircea Șcheau este membru afiliat al Institutului de Cercetări Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și cercetător corespondent al Institutului de Studii Financiare din România.

Mircea Șcheau este autor a numeroase lucrări de specialitate, printre care amintim: „Anti Money Laundering Effectiveness from a Legal Framework Perspective in Romania and European Countries, 19th RSEP International Economics, Finance & Business Conference“, care a apărut în anul 2020 la Universitatea Anglo-Americană din Praga, „Cyber Security Reactivity in Crisis Times and Critical Infrastructures“, „A Cryptocurrency Spectrum Short Analysis, Journal of Risk and Financial Management“, „Secure IT Evolution Short Analysis, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control“ etc.