Preotul care muncește ca instructor auto. Vrea să-i ajute pe tineri să se ferească de accidente

Sorin Grigore Diaconescu, din Târgu Jiu, este părinte paroh, iar de câteva săptămâni a început să lucreze ca instructor auto. Acesta are vârsta de 45 de ani și este preot paroh în satul Voitești, care aparține de comuna Bălănești.

Părintele ne spune că a dorit să-și suplimenteze veniturile întrucât câștigul pe care îl realizează din activitatea de preot în cadrul parohiei este redus, având în vedere numărul redus de enoriași pe care-l păstorește.

Sorin Grigore Diaconescu a obținut atestatul de instructor auto în toamna anului trecut, iar la începutul acestei luni s-a angajat „part-time“ la școala de șoferi „Copilot“ din municipiul Târgu Jiu. Părintele ne spune că a căutat să desfășoare o activitate care să-i placă: „Parohia mea este mică, iar timpul liber pe care-l am este destul de mare. Am căutat să mă angajez, dar nu acceptau să lucrez decât cu normă întreagă de lucru și a intervenit și pandemia. Mi-am dorit să fac ceva în plus, dar nu știam ce. Nu îmi este frică de muncă. M-am angajat la școala de șoferi «Copilot», pentru că a acceptat să lucrez «part-time». M-am îndreptat către această profesie deoarece îmi place să conduc și să le ofer sfaturi celor tineri, astfel încât să-mi aduc contribuția în comunitatea în care trăiesc“.

Vrea să devină instructor pentru cei care vor să ajungă șoferi profesioniști

Părintele dorește chiar să ajungă instructor pentru șoferii profesioniști: Am obținut și categoriile C și CE și sper să ajung la un alt nivel, să devin instructor pentru cei care doresc să devină șoferi profesioniști. Vreau să mă perfecționez“, a precizat Sorin Grigore Diaconescu.

„Voi intra în traseu“

Preotul a mers până acum în traseu cu ceilalți instructori, iar de săptămână viitoare va avea primii doi cursanți pe care îi va pregăti în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere. „Deocamdată, enoriașii din parohie nu știu de această nouă activitate. O să-i informez și nu cred că vor avea ceva împotrivă. De marți voi intra în traseu. Până acum, am fost cu ceilalți colegi pentru a mă obișnui. Orice început este greu“, a declarat preotul Sorin Grigore Diaconescu.

„Este o responsabilitate mare“

Păstrarea calmului atunci când te afli la volan este o calitate esențială pentru un conducător autor, mai ales în situații dificile, consideră părintele Diaconesc. Acesta vrea să-i învețe acest lucru pe viitorii lui cursanți: „Eu sunt o fire calmă, dar colegii mei îmi spun că trebuie să ai nervi de oțel. Este o responsabilitate mare pentru instructorul auto, pentru că el răspunde de tot ceea ce se întâmplă în trafic și în mașină“.

A fost afectat de mutarea contribuțiilor

Părintele mărturisește că a fost afectat de mutarea contribuțiilor în totalitate în sarcina angajatului: „Am fost afectat de când s-a modificat sistemul plată a contribuțiilor, când totul a trecut în sarcina angajatului. Pentru a însemnat o reducere a veniturilor cu 700 de lei.

Câteva cununii și botezuri pe an

Doar câteva botezuri și cununii religioase organizează pe an în parohia pe care o păstorește. În schimb, numărul înmormântărilor este mai mare: „Sunt 210 familii. Tinerii sunt plecați din localitate. Imediat după ce termină studiile, pleacă din localitate. Cea mai mare parte a populației este formată din bătrâni. Statul suportă 60% din salariul, dar cam 40% trebuie să înapoiez sub formă de impozite și contribuții. Restul venitului trebuie asigurat din activitatea pe care o desfășor în parohie. Având în vedere numărul mic al enoriașilor, veniturile sunt insuficiente. Se organizează una sau două cununii religioase pe an și două-trei botezuri. Înmormântările depășesc zece pe an“.

„Are un avantaj în instructajul oferit cursanților“

Cristi Dănescu, administratorul școlii de șoferi Copilot, a precizat că este pentru prima dată când un preot lucrează ca instructor aut: „Nu am fost surprins de dorința părintelui de a lucra ca instructor auto. A fost o provocare pentru mine, pentru că este o noutate la nivel național. Am zis să încercăm să avem o colaborare. Fiind preot, are un avantaj în instructajul oferit cursanților. Știe să se apropie de ei și să le ofere sfaturi de mare ajutor“.