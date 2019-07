Președintele Clubului Sportiv Pandurii va intra în greva foamei în fața Primăriei Târgu Jiu

Mihai Prunariu, președintele Clubului Sportiv Pandurii, a anunțat că va intra în greva foamei de săptămâna viitoare. Acesta a declarat că va protesta chiar în fața sediului Primăriei Târgu Jiu. Acesta acuză conducerea Primăriei Târgu Jiu de faptul că nu respectă înțelegerile încheiate: „Sunt supărat că administrația Târgu Jiului nu este interesată de sport. Nu doar că nu e interesată, dar nu respectă înțelegerile scrise și nescrise din anul 2001 încoace. Am obosit să strig că mai existăm și noi, iar, până la urmă, gloria și fala județului o aducem și noi. Lumea vorbește de sportivii din Târgu Jiu care aduc glorie orașului. Faptul că suntem tratați ultimii, că pe nimeni nu interesează ce se întâmplă în sportul din Târgu Jiu și din județul Gorj, cred că este o problemă care privește pe toată lumea. M-am săturat să spun și să vorbesc. Trebuie să-i trezesc cumva pe oamenii care răspund de așa ceva că ar trebui să se implice mai mult. Joi vom depune un protest împreună cu angajații clubului la Primăria Târgu Jiu, iar de luni eu o să intru în greva foamei. Cer să respectăm actele pe care le-am semnat“. Mihai Prunariu este vicepreședintele PSD Gorj și numele lui era vehiculat pentru a candidat pentru Primăria Târgu Jiu.

„Eu unul m-am săturat și protesteze“

Mihai Prunariu spune că se pun bețe în roate clubului: „Există niște protocoale încheiate de Primăria și Consiliul Local pe care oamenii din Primărie nu le mai recunosc. Să ne lase să ne antrenăm, să ne pregătim, pentru că aducem rezultate pentru orașul acesta. Ne pun bețe în roate pe unde apucă, pentru că au orgolii nemăsurate și pentru că Primăria Târgu Jiu este condusă de secretarul Primăriei și de niște directori din primărie. Eu unul m-am săturat și protesteze pentru că orașul trebuie să fie al nostru, al cetățenilor. Ei nu fac altceva decât să ne pună bețe în roate“.

„Am ajuns la capătul răbdării!“

Președintele Clubului Pandurii a anunțat că va intra de săptămâna viitoare în greva foamei: „De săptămâna viitoare voi intra în greva foamei pentru sportul din oraș și din județ. Am ajuns la capătul răbdării! Am o viață in sportul local, mă voi bate până la capăt pentru el. De săptămâna viitoare voi intra în greva foamei pentru sportul din oraș și din județ. Am ajuns la capătul răbdării! Am o viață în sportul local, mă voi bate până la capăt pentru el. Am ajuns să fim beșteliți și să nu fim nerecunoscuți. M-am săturat. Mă uit la colegii mei și la sportivii mei care nu mai vor să se pregătească“.