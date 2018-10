Președintele Iohannis îi ține în suspans pe edilii târgujieni

Reprezentanții Primăriei Târgu Jiu nu au primit nici până acum confirmarea vizitei președintelui țării pentru evenimentul dedicat aniversării a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului Calea Eroilor. Deși acțiunea este organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, șeful statului îi ține în suspans pe edili. Simpozionul internațional va debuta săptămâna viitoare.

La Târgu Jiu e forfotă mare, pentru că toată lumea se așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să participe la acțiunile care marchează 80 de ani de când Constantin Brâncuși ne-a lăsat moștenire Ansamblul Monumental Calea Eroilor. Primarul Marcel Romanescu încă mai așteaptă ca șeful statului să confirme prezența. „Vizita este atât de importantă, încât nu știm dacă se realizează și de aceea trebuie să așteptăm. O astfel de vizită nu se anunță, cel puțin pe căile normale, cu foarte mult timp înainte. S-ar putea să primi vestea chiar cu o zi sau două înainte de participarea domnului președinte la Târgu Jiu. M-aș bucura din suflet, dar e o strategie pe care fiecare și-o face în funcție și de timpul pe care îl are la dispoziție. Eu zic că suntem pregătiți. Am mai primit președinți și nu ne-am făcut de râs. Mai ales că e vorba de un simpozion internațional, cred că suntem pregătiți, nu am emoții în acest sens”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu.

„Sergiu Nistor, prezent 100%”

Marcel Romanescu este convins că și fără prezența președintelui, reprezentanții Administrației Prezidențiale vor fi la Târgu Jiu, având în vedere că simpozionul este organizat, în mare parte, de această instituție. „Atâta timp cât patronează acest eveniment, este clar că Președinția va fi cea care va avea principalul rol în organizarea acestui simpozion internațional. Sergiu Nistor, consilierul de stat pe probleme de cultură, va fi prezent 100% la Târgu Jiu. Dânsul s-a și ocupat de modul în care au fost selectați invitații, de modul în care se organizează toate evenimentele. Întrebarea este legată de confirmarea participării președintelui. Când patronezi un astfel de eveniment nu îți permiți să nu participi, pentru că tu l-ai organizat în proporție de 80%.”.

La 27 octombrie 2018 se împlinesc 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu. Cu acest prilej, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” organizează la Târgu Jiu, în perioada 24 – 28 octombrie 2018, Colocviul Internațional „Brâncuși”, cu titlul „Ansamblul Monumental Brâncuși, Târgu Jiu – 80 de ani”.