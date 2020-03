Prima zăpada serioasă din 2020 a a scos utilajele din baze

Prima ninsoare serioasă din Gorj a scos utilajele din baze. Peste 200 de tone de material antiderapant a fost împrăștiat pe drumurile naționale pentru ca cetățenii să nu întâmpine dificultăți în circulație. Și, totuși, evenimentele nu pot fi controlate, pe Defileul Jiului o avalanșă blocând circulația pe un sens de mers.

Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu susțin că zăpada pe final de martie nu i-a luat pe nepregătite. S-a acționat intens pe drumurile naționale încă de la primi fulgi, chiar dacă nu la capacitate maximă, pentru că situația nu o impune. „SDN Târgu Jiu a acționat cu 40 de utilaje, am răspândit peste 200 de tone de material antiderapant. Știam de această ninsoare încă de o săptămână, așa că eram pregătiți. Am dat ordin de intrare în baze pentru noi utilaje. Momentan funcționăm la 60% din capacitate adică putem să suplimentăm la nevoie numărul de utilaje. Avem zăpadă pe carosabil doar în zonele de munte unde zăpada este tocată în spatele lamei și este de sub un cm. În Rânca se circulă în condiții de iarnă și pe Godeanu la fel, avem zăpadă tocată dar nu sunt probleme”, a transmis Bogdan Chelaru directorul SDN Târgu Jiu.

Rânca de vis, dar pustie

În vârf de munte peisajul este de vis. Cu un trafic redus, zăpada este neatinsă. Cabanierii care și-au închis afacerile din cauza coronavirusului plâng că nu se poate bucura nimeni de stratul de omăt. „Este zăpadă multă, este frumos, aici, în vârf de munte. Păcat că nu se poate bucura nimeni de pârtie sau priveliște. Asta este! Trecem și peste asta! Sperăm să fie bine și să revenim la viața normală, a declarat Alin Dobre, proprietar de pensiune.