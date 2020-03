Primar: „Acum scapă cine poate!”

Și la Bumbești Jiu autoritățile locale își fac griji pentru angajații societăților care activează în localitate. Uzina Mecanică Sadu se numără printre principalul angajator, personalul unității fiind la un pas de șomaj tehnic. Primarul susține că în această luptă cu pandemia scapă doar cine poate, în contextul în care România nu mai are de nici unele.

„Am avut o discuţie cu directorul de la Romarm şi i-am dat undă verde pentru a face o linie de producţie de echipamente sanitare, de măşti, combinezoane în Romarm, ca să rămână în producţia strategică a României”, este declarația făcută recent de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Din păcate, decizia la Gorj nu este aplicabilă deoarece Uzina Mecanică Sadu, parte a Romarm, nu mai are dotarea necesară să schimbe domeniul de producție.

Duș rece

„Am discutat pentru a avea o intervenție la Ministerul Economiei pentru că și Uzina Mecanică Sadu poate intra în șomaj tehnic pe perioada în care acest virus va exista. Am împărțit activitatea pe trei schimburi, oamenii încep programul eșalonat ca să nu mai aglomerăm ieșirile și intrările. Este un program pe care l-am adoptat încă de acum trei săptămâni. Nu știu dacă UM Sadu mai are capabilitatea de a face produse civile, însă sunt în țară unități ce aparțin Romarm care pot face acest lucru, în caz de nevoie. Din păcat toate economia României este în imposibilitatea de a mai produce cele necesare. Să sperăm că acest duș rece ne va trimite pe mulți acasă, ne va trimite la realitățile pe care ar fi trebuit să le avem în vedere și până acum. După cum vedeți acum scapă cine poate, cine are capabilitățile și logistica necesară să facă față unei astfel de crize”, susține primarul din Bumbești Jiu, Constantin Bobaru.