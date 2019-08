Primar: ”Am cerut un milion de lei, a primit 13 mii de lei. Mi s-a spus că va veni o nouă rectificare și va ține cont de necesitățile fiecărui UAT”.

Bani puțini pentru primăriile din județ. Deși disperarea edililor, în special cei care au făcut cheltuieli cu petrecerile, este mare, autoritățile județene le liniștesc cu vestea unei noi trașă de bani. În prezent toate unitățile administrativ teritoriale și-au făcut o centralizare a sumelor necesare, dar și a datoriilor pe care le au de încasat, urmând ca datele să fie de referință pentru următoare împărțire a banilor.

Primarul din comuna Scoarța este unul dintre edilii care și-ar fi dorit bani mai mulți la această rectificare bugetară. Deși este social-democrat suma alocată l-a lăsat fără cuvinte. Recunoaște, însă, că și-a drămuit bine bugetul și că, momentan, nu are probleme pe capitolul plăți. „Pentru comuna Scoarța am solicitat aproximativ un milion de lei, având în vedre investițiile pe care le avem la nivelul localității, dar și salariile pentru însoțitorii persoanelor cu handicap. Ca și la celelalte UAT-uri, suma primită este destul de mică și efectiv nu ne putem încadra în ceea ce am primit. Noi am primit 13.000 de lei, dar sunt alte UAT-uri care au și 4.000 de lei. Chiar vorbeam că Polovragiul a primit 11.000 de lei, deci foarte puțini bani. Atât s-a putut! Toți primarii au probleme, unii chiar cu salariile angajaților sau cu însoțitorii persoanelor cu handicap, dar încă nu este cazul la Scoarța. Ne-am propus ca de la anul, în momentul în care avem banii pentru așa ceva, atunci să îi dăm și noi, până atunci nu putem să mai dăm din bugetul local, deoarece avem și noi tranșe de plătit, avem investiții pe care le facem, proiecte care vor urma, așa că ne trebuie bani. La momentul la care vorbim avem bani, dar nu știu dacă până la sfârșitul anului putem asigura și utilitățile, pentru că acum nu s-au dat bani de utilități”, a declarat primarul din Scoarța Ion Stamatoiu.

Altă rectificare, alți bani

Primarii sunt asigurați că această tranșă de bani nu va fi ultima. Consiliul Județean va da o mână de ajutor primăriilor aflate în impas. „Chiar acum vin de la domnul președinte Cosmin Popescu și am discutat acest lucru. Mi s-a spus că va veni o nouă rectificare și va ține cont de necesitățile fiecărui UAT. Eu cred că nu se pune problema unei împărțiri de sume pe criterii politice, pentru că domnul președinte Cosmin Popescu nu a ținut cont de culoarea politică. Spre exemplu, pe PNDL II au fost primari de altă culoare politică și au primit foarte multe proiecte cu sprijinul domnului Cosmin Popescu și al parlamentarilor de Gorj. Prietenul meu Liviu Cotojman, de la Roșia de Amaradia, a primit finanțare, în primă fază, pentru șapte proiecte pe PNDL II, iar Scoarța doar unul, la o școală, cu toate că solicitasem pentru două școli. Cu sprijinul domnilor Cosmin Popescu și Mihai Weber am primit apoi și pentru cea de a doua școală”, a mai declarat edilul.