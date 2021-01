Primar: “Nu se dorește plata personalului din centrele de vaccinare”

Primarul din Motru crede că Guvernul vrea să scape de plata personalului din centre de vaccinare. Cosmin Morega susține că sumele anunțate initial au fost micșorate. La Motru, în procesul de imunizare sunt angrenate 11 persoane însă momentan nu există sumele necesare remunerării oamenilor.

Și la Motru ca și la alte primării, șefii administrațiilor locale își fac calcule pentru a vedea în ce condiții pot fi plăți cei care activează în centrele de vaccinare. Cosmin Morega susține că această bâjbâială le va crea probleme cu Curtea de Conturi. “Scrie clar că personalul va fi prin delegare, dispoziție sau prin contract de prestări servicii, dacă respectivii au un contract Casa de Sănătate. Și, aici, este o problemă, cum pot eu, primărie, să fac un contract de prestări servicii cu o persoană fizică care nu are un un PFA, un I.I, un cadru juridic, să poată să taie factură, acel document pentru a încheia un contract de prestări servicii, nu am cum?! Mai mult, activitate am început-o de luni și spune în acea Ordonanță că în maxim 15 zile de la aprobarea acestei Ordonanțe vor fi și aprobate acele norme de aplicare, adică retroactiv. Cum vom face angajările că noi am început activitatea de luni? La mine, la Motru, este un caz mai fericit că o mare parte din personal i-am delegați din cadrul Primăriei și la cabinetele medicale dar sunt alte centre de vaccinare care au adus din afară personalul și, cu toate acestea, va fi o încurcătură mare pentru noi, cu care ne confruntăm și acum și probabil și la controalele care vor veni în partea Curții de Conturi”, susține Morega.

Îi fentează la bani

Primarul din Motru susține că prin această încurcătură oficialii de la centru încearcă să scape de povara plăților și astfel oamenii să rămână cu munca neachitată. Mai mult sumele anunțate inițial nu bat cu cele din ordonanța emisă. “La Motru am doi doctori, șase asistenți și trei lucrători pe tableta. Am văzut cu toții că acele prețuri erau 100 RON, 50 RON pentru doctori și pentru asistenți și 25 de lei pentru registratori cu tableta și, în această ordonanță, apar alte sume, respectiv 90 RON, 40 RON și 20 RON. Eu consider că, practic, nu se dorește plata acestor persoane. Se dorește delegarea lor din alte părți. O zi, cum e la noi, de la cabinete și eventual de la spitale și cred că acest lucru se va întâmpla. Dacă ar fi ca o părere personală, aș fi văzut foarte bine ca vaccinul să fie făcut de către medicii de familie la cabinete dumnealor. Costurile ar fi fost mult mai mici”, a mai transmis primarul din Municipiul Motru.