Primăria Târgu Jiu a intrat în posesia Stadionului. Ministrul Suciu: Aveți cel mai frumos stadion din țară!

Compania Națională de Investiții a predat autorităților locale Stadionul de la Târgu Jiu. Documentul de predare-primire a fost înmânat primarului Marcel Romanescu chiar de ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu.

Oficialii CNI și cei ai Ministerului Dezvoltării au ajuns, ieri, la Gorj pentru a preda Primăriei Muncipiului Târgu Jiu investiția de peste 25 de milioane de lei, arena sportivă. Ministrul Daniel Suciu s-a declarat, după un tur al obiectivului, încântat peste măsură de investiția care va poate găzdui pe viitor meciuri de Europa League. „Am ținut neapărat să am lângă mine și fostul și actualul primar pentru că domnul Cârciumaru a început investiția și domnul Romanescu o primește în numele Primăriei. Mă bucur pentru orașul Târgu Jiu, pentru tradiția fotbalistică a acestui oraș că începând de astăzi aveți aici cel mai frumos stadion din țară, și, îi felicit pe cei care au contribit la construirea acest stadion și nu am decât să-i urez domnului primar ca tradiția fotbalistică să merite acest foarte frumos stadion. Mi-aș dori să prindem, toți de la acesată masă, un meci de Ligă între Pandurii Târgu Jiu și Bistrița, echipa mea de suflet”, a declarat ministrul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării.

Invitați la inaugurare

Primarul Marcel Romanescu a lansat, oficial, invitația actualului ministru, interimar, de a participa la inuagurarea arenei. „Este cea mai mare investiție finalizată, la ora actuală la Târgu Jiu. Sunt sigur că vom gestiona corespunzător ceea ce avem la Târgu Jiu. Eu cred că vom avea viitor și în sport. Sper să ne revedem doar în astfel de momente ,și, pe de acum, vă invit oficial la inaugurarea de pe data de 25 octombrie, indiferent de ce se va întâmpla. Vă așteptăm la Târgu Jiu, sunteți bine primiți indiferent de conjuctura politică!”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Satisfacție

Fostul primar al municipiului, Florin Cârciumaru, a declarat că este mulțumit că a reușit să dezvolte o investiție atât de importantă pentru Municipiul Târgu Jiu. După atâția ani are satisfacția că nu s-a luptat degeaba pentru a obține finanțare. „Trăim un moment foarte important pentru orașul Târgu Jiu. Că inaugurăm acest stadion cu întarziere nu contează prea mult, important este că am realizat o investiție enormă care, poate, se realizează odată la 100 de ani. Am fost blamat, acuzat că demolez un vechi complex când puteam să duc această arenă la Preajba. Îmi pare rău ,dar, nici din punct de vedere arhitectural nu puteam să fac asta. Cred că a ieșit o lucrarea care dă un aspect foarte frumos acestui colț al municipiului Târgu Jiu. Este o mândrie pentru noi că la ora actuală avem cel mai frumos și cochet stadion din țară”, a declarat fostul primar Florin Cârciumaru.