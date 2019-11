Primăria Târgu Jiu a obținut finanțarea pentru amenajarea parcului din zona Narciselor

Primăria municipiului Târgu Jiu va primi fonduri europene pentru amenajarea zonei de agrement din cartierul Narciselor. Contractul a fost semnat ieri la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Craiova. „Am fost la Craiova pentru proiectul pe care îl avem pentru zona de agrement ce va fi amenajată în Cartierul Narciselor, iar săptămâna trecută am semnat pentru amenajarea stațiilor de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Sunt două proiecte pentru care am obținut finanțare din fonduri extrabugetare, în valoare de peste 13 milioane de lei. Pentru zona Narciselor, așa cum am mai precizat, avem un program de finanțare pe AXA 4 (bani europeni) a cărui valoare este de 12.321.845,46 lei, din care contribuția proprie este de 1.237.041,54 lei la cheltuieli eligibile si 77.481,53 lei cheltuieli neeligibile. Proiectul vizează amenajarea, în cartierul Narciselor, a unei zone de agrement care cuprinde loc de joacă pentru copii, amfiteatru, spațiu de închiriere biciclete și alei pietonale“, a spus primarul Marcel Romanescu.

Patru stații de reîncărcare a mașinilor electrice

De asemenea, proiectul încheiat cu Agenția Fondului pentru Mediu prevede înființarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Valoare totală a acestui proiect este de peste un milion de lei, din care contribuție proprie a primăriei este peste 400.000 de lei. Proiectul vizează achiziția și montajul a patru stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice cu câte două puncte de reîncărcare fiecare, în bulevardul Ecaterina Teodoroiu, zona Piaței Centrale (Strada Plevnei), Bulevardul Nicolae Titulescu și Insulița de pe Jiu (Strada Bicaz).