Primarii din Plopșoru și Polovragi au făcut bilanțul investițiilor

Se lucrează la foc continuu în comunele gorjene unde edilii au demarat șantierele. Cu ajutorul finanțărilor primite din fonduri guvernamentale primarii își duc la îndeplinire promisiunile făcute cetățenilor. Infrastructura rutieră și cea de utilități primează în comunele din Gorj.

La Plopșoru primarul se laudă cu investiții majore pe toate domeniile de activitate. A început cu școlile, urmând ca pe viitor să aibă în vedere și nevoile cetățenilor. „Putem spune că în comuna Plopșoru este un adevărat șantier în lucru. Am terminat de curând două investiții la școlile din comună. Școala din Plopșoru și cea din Broșteni au fost reabilitate în totalitate. Am reabilitat dispensarul comunal, blocul de locuințe din comună, avem investiții finanțate atât din fonduri europene, cât și guvernamentale. Din fonduri obținute de la AFIR am realizat drumuri agricole în lungime de 12 km, 11 km de drumuri forestiere, iar în prezent se lucrează la asfaltarea a 11,5 km de drumuri agricole finanțate tot prin AFIR. Cu fonduri de la Guvern avem un proiect pentru 45 de km de canalizare în satele Olari, Plopșoru, Sărdănești și Văleni. Investiția este prevăzută cu stație de epurare care deservește toate cele patru sate. Canalizarea este finalizată în proporție de 85% și sperăm ca anul acesta să fie pusă în funcțiune. În etapa următoare urmează racordurile la gospodării și drumurile sătești. Avem și trei sistem de alimentare cu apă potabilă. Am realizat, de asemenea, lucrări de restaurare la majoritatea bisericilor din comună”, a declarat Petre Grigore primarul din Plopșoru.

Proiect de 2 milioane de euro pentru apă

Și la Polovragi, primarul s-a bucurat de susținere de la centru. Prin PNDL autoritățile au în plan refacerea infrastructurii rutieră dar și de utilități.„În ceea ce privește infrastructura de utilități, avem semnat contractul de finanțare și s-a procedat la predarea amplasamentului pentru canalizare în satul Racovița și sudul satului Polovragi, cu construirea unei stații de epurare pe un teren donat de un cetățean spre satul Milostea. De asemenea, urmează ca în această săptămână să obținem avizarea pentru începerea lucrărilor de aducțiune cu apă în cătunul de rudari. Acest proiect, împreună cu cel de canalizare, au fost depuse ca proiect integrat pe PNDL. Valoarea inițială a fost de două milioane de euro, dar după licitația mai sunt rezerve. Tot pe PNDL, s-a semnat de circa trei săptămâni contractul, iar în această săptămână vor începe lucrările pe aproape 8 km de drum în intravilanul comunei Polovragi. Sunt două drumuri sătești în satul Racovița, un drum comunal ce face legătura între comuna Polovragi și comuna Slătioara spre satul Milostea. În prezent mai lucrăm și pe calamitățile din 2018 la două poduri. De asemenea, avem în așteptare, cu 100 de puncte, un proiect pe măsura privind drumurile agricole pe PNDL. Este vorba despre 8 km de drum”, a declarat Gheorghe Epure primarul din Polovragi.