Primarii pe urma gorjenilor reveniți acasă

Primarii gorjeni au început să facă pe Agentul 007 prin comune. Pentru că cetățenii nu înțeleg necesitatea de a declara de unde vin, autoritățile încearcă să evite, pe cât posibil, răspândirea virusului COVOD 19. Între timp, în localitățile din județ se fac controale, menite să conștientizeze populația la pericolul la care se expun din cauza nepăsării de care dau dovadă.

În județul Gorj, primarii sunt în alertă după ce gorjenii plecați peste granițele țării s-au întors acasă. Mai grav este că autoritățile trebuie să facă pe politiștii deoarece cetățenii nu înțeleg că izolarea la domiciliu nu este un moft ci o necesitate. „Avem foarte mulți cetățeni care se întorc din zone carantinate și nu ne informează. Am ajuns să verificăm cine vine acasă și cu cine intră în contact. Avem cinci cazuri de autoizolare la domiciliu. Îi rog pe cetățenii care se întorc din zone cu pericol mare să anunțe”, a spus Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, la Radio Infinit.

Măsuri de prevenție

Și în Scoarța mai mulți localnici sunt în vizorul autorităților. Primarul susține că a luat toate măsurile impuse pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. „Este stare de urgență și cred că era necesară. Avem și la Scoarța oameni care au fost în străinătate și revin acasă. Mulți sunt șoferi pe tiruri. Am discutat și cu angajații din Primărie să știm exact cine de unde revine, avem câteva cazuri care s-au întors și au mers la medic și sunt sănătoși. Le-am spus și cetățenilor că este mai bine să prevenim. Am luat măsuri și la Primărie, cetățenii nu mai intră, avem dezinfectant. Este o măsură de prevenție”, a anunțat Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.

Spații pentru carantină

În localitatea Padeș autoritățile caută spații pe care să le transforme în centre de carantină. “Am luat măsuri de dezinfecție a primăriei, la magazine. Am înstiințat oamenii ce măsuri să ia. Am solicitat sprijin la Prefectura pentru a lua legătura cu SC Hidroelectrica să ne pună a dispoziție apartamentele pe care le are în localitate în cele patru vile deținute, în caz de carantină. Văd că tot apar noi cazuri și trebuie să luăm măsuri pentru protejarea cetățenilor”, afirmă Serafim Antonie, ediulul din Padeș.