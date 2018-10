Primarul comunei Stănești și-a angajat fiul în postul de director de cămin cultural

Fiul primarului comunei Stănești, Ștefan Blideanu (PNL), a fost angajat în funcția de director al căminului cultural din localitate. Localniici nu văd cu ochi buni această angajare și spun că este cusută cu ață albă. În schimb, primarul Blideanu susține că totul s-a desfășurat în mod legal și că poate să verice orice instituție a statului modul în care a fost angajat fiul său: „Este angajat. Este director la căminul cultural. A fost concurs pentru ocuparea funcției. Nu am fost eu în comisie. Dosarul este la primărie și pot să arăt oricui dorește“.

„Cum s-a întâmplat ca tocmai fiul primarului să ajungă în această funcție. Nu este întâmplător. Știm cum se organizează concursurile. La noi în țară se merge în continuare pe pile și rubedenii“, a spus un localnic.

Primăria Stănești a primit patru miliarde de lei la rectificarea bugetară

Primăria condusă de Ștefan Blideanu a devenit cunoscută anul trecut prin faptul că salariații nu își primiseră salariile de câteva luni. Primarul spune că situația financiară din acest an este mult mai bună, dar că mai are nevoie de bani: „Am achitat cele nouă luni de salarii și salariile restante pe anul trecut. Am mai avut câteva lucrări de achitat, printre care realizarea unui teren sintetic. Am primit patru miliarde de lei la rectificarea. Mai avem nevoie de fonduri la rectificare pentru salarii, ridicarea gunoiului, balastări de drumuri, asigurarea combustibilului pentru agentul termic“.